Conte | ultimatum ai vice premier | ' Con la Ue tratto io' | Salvini | ' Tutto bene'

(Di martedì 11 giugno 2019) "Con l'Europa trattiamo io e Tria". Il presidente del Consiglio Giuseppe, durante il vertice notturno di ieri lunedì 10 giugno, ha "puntato i piedi" e, dopo aver chiesto "carta bianca" ha fatto capire che non esclude la possibilità di dimettersi. Per ora, trae Di Maio è tregua armata, ma il leader del Carroccio ha ribadito la sua posizione: "Non vogliamo più soldi dall'Europa. Vogliamo utilizzare meglio i nostri". Poi, ha concluso: "No ad un governo-Moavero-Tria". L'delL'atteso vertice notturno a Palazzo Chigi - tra iled i ministri Di Maio e- è durato poco meno di due ore. Iniziato poco dopo le 10 di sera è terminato qualche minuto prima dello scoccare della mezzanotte. Durante l'incontro - il primo dopo le elezioni del 26 maggio - il Presidente del Consiglio ha fatto capire che non ha intenzione di rompere con ...

