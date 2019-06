Ambiente | WWF | dal 17 giugno al via i campi estivi a Ustica

Giornata Mondiale Ambiente - WWF : “Abbiamo alterato il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani” : La vitalità, le capacità di resilienza dei nostri sistemi naturali sono la base fondamentale della salute, del benessere e dello sviluppo dell’umanità. Distruggere, inquinare e rendere sempre più vulnerabile la natura significa procurare un danno enorme a noi stessi e alle generazioni future. Questo è il messaggio centrale che caratterizza la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019, quest’anno focalizzata sui killer “silenziosi” dell’inquinamento ...

Ambiente : Wwf e Carte d’Or insieme contro l’inquinamento da plastica : Tappa a Fregene per il Tour Spiagge #plasticfree. Oggi l’azione di citizen conservation è arrivata alle porte di Roma per liberare dalla plastica un tratto di spiaggia e dell’area interna di Fregene, grazie al supporto dei volontari del Wwf, dei ragazzi di Wwf Young e di Carte D’Or. L’iniziativa fa parte del percorso comune tra Wwf e il brand nell’ambito della Campagna GenerAzioneMare di Wwf Italia e a sostegno ...

Ambiente - WWF : italiani d’accordo sulla lotta alla deforestazione : L’indagine di YouGov rivela che in Italia, come nel resto d’Europa, i cittadini vogliono più regole per prevenire la perdita dell’ecosistema. La stragrande maggioranza degli europei chiede leggi efficaci affinché il cibo mangiato e i prodotti acquistati non provochino la deforestazione del pianeta. Questo è quanto emerge da un sondaggio YouGov realizzato tra il 17 e il 29 di Aprile 2019 e pubblicato oggi. L’indagine ha ...

Ambiente - WWF : Tutti gli appuntamenti della Giornata delle Oasi : Torna la Giornata delle Oasi WWF, una domenica di eventi ed iniziative speciali, una vera e propria festa della natura rivolta al grande pubblico. Le Oasi del WWF (la prima fu Burano, nata nel 1967) hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura, sono state un insostituibile argine a degrado, cemento e caccia, hanno favorito e stimolato la ricerca scientifica. Ma, soprattutto, il successo delle 100 Oasi si misura con ...

Ambiente - Italia ha pagato all'Ue 548 milioni in violazioni. Wwf : 'Problemi nella gestione dei rifiuti e delle acque' : E infine ancora: una riforma della politica agricola comune per conseguire l'obiettivo del 40% di agricoltura biologica entro il 2030, una strategia di sostegno all'economia circolare che punti all'...

Ambiente - Italia ha pagato all’Ue 548 milioni in violazioni. Wwf : “Problemi nella gestione dei rifiuti e delle acque” : nella battaglia per l’Ambiente, l’Italia non sembra essere in prima linea. Sono 17 le procedure d’infrazione dell’Ue a carico del nostro paese, e 43 le istruttorie aperte per sospetta violazione delle norme ambientali (al primo posto in Europa). E tutto questo ha un costo salato. Al 31 dicembre 2018 l’Italia ha pagato oltre 548 milioni di euro di multe per il mancato rispetto della normativa comunitaria, dei quali più di ...

Presentato il dossier WWF sul rapporto Italia-Europa : come ritrovare l’Ambiente con 10 scelte strategiche : L’Italia “può e deve sfruttare meglio il vantaggio di stare nell’Unione Europea condividendo con maggiore convinzione le norme e gli standard ambientali comunitari che possono aiutare il Paese ad essere più competitivo su scala globale“: è quanto emerge dal dossier Italia chiama Europa – l’ambiente ritrovato, Presentato oggi dal WWF Italia che pone all’attenzione delle maggiori forze politiche in vista delle elezioni europee ...

“Italia chiama Europa-L’Ambiente ritrovato” : domani la presentazione del dossier di WWF Italia : domani, martedì 16 aprile, il WWF Italia presenta un dossier sui punti di forza e di debolezza del rapporto dell’Italia con l’Europa sullo Sviluppo Sostenibile, Clima e Energia, Biodiversità, Agricoltura, Economia Circolare e Rifiuti, Mare e Pesca, Acque dolci e Assetto idrogeologico. I contenuti del report verranno illustrati dal Direttore Generale del WWF Italia Gaetano Benedetto. Alla presentazione interverranno Stella Bianchi, (Partito ...