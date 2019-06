Abusava delle tre nipotine in casa sua: nonno di 71 anni arrestato nel Brindisino (Di martedì 11 giugno 2019) Gli abusi sarebbero proseguiti per anni in danno delle nipotine, due minori di 10 anni e una minore di 14 anni. La vicenda venuta a galla quando le due più piccole si sono confidate con le insegnanti raccontando tutto. La scuola si è rivota ai carabinieri facendo scattare l'inchiesta che ha portato all'arresto del nonno 71enne. (Di martedì 11 giugno 2019) Gli abusi sarebbero proseguiti perin danno, due minori di 10e una minore di 14. La vicenda venuta a galla quando le due più piccole si sono confidate con le insegnanti raccontando tutto. La scuola si è rivota ai carabinieri facendo scattare l'inchiesta che ha portato all'arresto del71enne.

Quando i figli gli lasciavano in custodia le nipotine, lui avrebbe approfittato di ogni momento da solo con le minori per abusare sessualmente di loro tra le mura domestiche facendo passare quelle azioni agli occhi delle piccole come semplici gesti di affetto. Queste le pesantissime accuse nei confronti di un uomo di 71 anni arrestato nelle score ore dai carabinieri della Stazione di Fasano, nel Brindisino, per i reati di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso e reiterato il fatto in danno delle nipotine, due minori di 10 anni e una minore di 14 anni, con abuso di relazioni domestiche. I militari dell'arma hanno raggiunto l'uomo è all'alba di martedì nell'abitazione che condivide con alcuni familiari e gli hanno notificato il provvedimento restrittivo, una misura cautelare agli arresti domiciliari, così come disposto dal Gip del Tribunale di Brindisi su richiesta del Locale Procura della Repubblica.