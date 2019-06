huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Questo il primo atto del nuovo sindaco di Ferrara: appendere una bandiera della Lega sullo striscione giallo che chiede verità e giustizia perRegeni. Un gesto minimo, ma che riassume con rara potenza tutto ciò che è oggi la Lega.Che dimostra uno spaventoso impasto di volgarità, rozzezza, odio per presunte enclavi radical chic, disprezzo per tutte le battaglie più nobili sostenute non dalla sinistra istituzionale, ma da quella sinistra diffusa che continua a mobilitarsi sui temi dei diritti civili, della giustizia, delle battaglie ideali, del volontariato.Che alla rappresentatività sostituisce il paternalismo (“siete tutti miei figli”), e chiede ai “figli” di affidarsi ciecamente, in un’adesione pre-razionale, emozional-viscerale (anzi, francamente gastrica), irriflessiva e che promette d’essere ...

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Scusaci, Giulio, se non abbiamo saputo evitarlo - flashpoke : RT @HuffPostItalia: Scusaci, Giulio, se non abbiamo saputo evitarlo - alcinx : RT @HuffPostItalia: Scusaci, Giulio, se non abbiamo saputo evitarlo -