Queste sneaker sono fatte con latte di recupero

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) Non soltanto la pelle vegana presa in prestito dai funghi. Il viaggio del marchio Nat-2 nel mondo dellesostenibili, realizzate per lo più con materie prime dia basso impatto ambientale, prosegue ora verso gli allevamenti bovini, puntando dritto a tutta quella parte della produzione diche non può finire sul mercato o essere utilizzata nell’industria casearia. Nascono così le nuove Nat-2 Milk, realizzate – come è facile intuire dal nome – proprio con il. La tomaia discarpe è realizzata infatti con uno speciale feltro che il marchio ha messo a punto in collaborazione con un laboratorio di bioingegneria tedesco. Per la sua produzione, vengono unite tra loro la lana e le fibre del: ciò che ne esce è un materiale resistente e al contempo morbido al tatto, adatto dunque anche per essere indossato. O portato ai piedi. Il tutto, come racconta ...

saggeofferte : Diverse taglie di queste belle sneaker Tommy Hilfiger a 45,49€ -