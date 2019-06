La moglie cucina le uova ma a lui non vanno | la colpisce con la padella e poi la uccide

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Lalema lui non ne ha voglia e la. È successo nel Regno Unito, come riferisce il Mirror: Mohammad Qoraishi ha prima colpito più volte la consorte con lae poi le ha sferrato 38 coltellate. L’omicidio risale al giorno di Natale del 2018 ma il 7 giugno scorso è arrivata per l’uomo la condanna all’ergastolo: agli inquirenti ha ammesso di aver agito in preda a un raptus. FQ Magazine Attore di 22 anni ucciso a colpi di pistola assieme ai suoi genitori dal padre della fidanzata 27 anni lui, 19 lei, i due erano cugini ed erano nati in Afghanistan dove per anni avevano vissuto insieme prima di trasferirsi nel Kent e sposarsi con un matrimonio combinato. L’uomo ha detto di essere insoddisfatto dellae di non ritenerla capace di badare a ...

