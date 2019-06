I palchi della Scala raccontano la  storia delle élite a Milano

ilfoglio

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il Consiglio di amministrazioneFondazione Teatro allasi terrà il 18 giugno (ops, la data di Waterloo), qualcuno mugugna per la mancanza di nomi femminili nella rosa composta da Egon Zehnder per la successione ad Alexander Pereira alla sovrintendenza (sapete come funziona con i cacciato

alecavo : RT @ilfoglio_it: Dal conte di Castelbarco all’arciduca Ferdinando al patriota Federico Confalonieri. Una affascinante ricerca storica ha ri… - ilfoglio_it : Dal conte di Castelbarco all’arciduca Ferdinando al patriota Federico Confalonieri. Una affascinante ricerca storic… - BiggiElena : I palchi del Teatro alla Scala un racconto della società | Note e dintorni -