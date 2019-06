Google Assistant è ora disponibile in Waze

La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant : La versione beta 10.4 dell'App Google è stata appena distribuita e introduce l'indicatore dell'abbonamento a Google One per l'immagine del profilo e rivela che Google sta implementando i suggerimenti di Google Assistant che potrebbero apparire sulla schermata di blocco. L'articolo La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici : LG Electronics ha presentato i nuovi frigoriferi combinati e lavatrici AI DD con compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant. L'articolo LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant migliora la sveglia di Lenovo Smart Clock con nuovi accorgimenti : Con l'obbiettivo di creare una sveglia più piacevole e per aiutare a gestire le attività mattutine e serali, Google ha collaborato con Lenovo per migliorare l'efficacia del dispositivo Lenovo Smart Clock. Oltre alle numerose funzionalità offerte dal supporto a Google Assistant, lo Smart Clock include alcuni nuovi accorgimenti per aiutare l'utente a riposare e a iniziare la giornata nel migliore dei modi. L'articolo Google Assistant migliora la ...

Un problema fra Google Assistant e il Bluetooth sta creando fastidi con Android Auto : Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, Google Assistant si silenzia Automaticamente nel momento in cui viene collegato ad alcuni dispositivi Bluetooth L'articolo Un problema fra Google Assistant e il Bluetooth sta creando fastidi con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Controllate il vostro microonde con la voce - grazie a GE e Google Assistant : Google Assistant vi permetterà di controllare i forni a microonde di General Electric: arriva il supporto per avere una cucina sempre più smart. L'articolo Controllate il vostro microonde con la voce, grazie a GE e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Guardate com’è il menu impostazioni di Google Assistant con il nuovo look : Nei mesi scorsi App Google e le impostazioni di Google Assistant sono state rinnovate con il tema Material e quest'ultima riprogettazione è ancora in corso L'articolo Guardate com’è il menu impostazioni di Google Assistant con il nuovo look proviene da TuttoAndroid.

Presto ordinerete il cibo con Google Assistant - Maps e Ricerca : Google ha annunciato oggi la possibilità, in arrivo tra pochi giorni, di ordinare del cibo a domicilio direttamente da Maps, Assistant e Ricerca L'articolo Presto ordinerete il cibo con Google Assistant, Maps e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

Google semplifica la vita dei pendolari con Google Pay e Google Assistant : La città di New York ora si unisce alla lista delle città in cui è possibile pagare i trasporti pubblici con Google Pay e a partire dal 31 maggio la Metropolitan Transportation Authority (MTA) abiliterà la funzionalità "pay per ride" sullo smartphone presso alcune stazioni della metropolitana e gli autobus di Staten Island senza bisogno di mettersi in fila per una MetroCard. L'articolo Google semplifica la vita dei pendolari con Google Pay e ...

Tre speaker Bose diventano più intelligenti grazie a Google Assistant - un quarto arriverà in estate : Google Assistant arriva su tre speaker intelligenti Bose, mentre il lancio di un quarto modello è previsto per la prossima estate. L'articolo Tre speaker Bose diventano più intelligenti grazie a Google Assistant, un quarto arriverà in estate proviene da TuttoAndroid.

bxActions 6.0 permette di rimappare il pulsante Bixby per app specifiche - scattare foto e avviare Google Assistant : Il Senior Member di XDA Jawomo ha sviluppato l'applicazione bxActions che permette a tutti gli utenti di rimappare il pulsante Bixby con molte altre opzioni, sfruttando anche la doppia pressione e la pressione prolungata per effettuare varie azioni con app specifiche, scattare foto e avviare Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco. L'articolo bxActions 6.0 permette di rimappare il pulsante Bixby per app specifiche, scattare foto ...

Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant - un po’ come avveniva su Allo : Con la versione 4.4 dell'app di Messaggistica Google Assistant è una presenza discreta all'interno delle conversazioni L'articolo Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant, un po’ come avveniva su Allo proviene da TuttoAndroid.

Bang & Olufsen lancia le nuove lussuose cuffie Beoplay H9 con tasto dedicato a Google Assistant : Bang & Olufsen ha lanciato una nuova versione delle lussuose cuffie Bluetooth Beoplay H9i con tecnologia di cancellazione del rumore L'articolo Bang & Olufsen lancia le nuove lussuose cuffie Beoplay H9 con tasto dedicato a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi : Google Assistant dovrebbe essere disponibile ufficialmente in 30 lingue e 80 Paesi, ma sarebbe il caso che Google facesse chiarezza su questi numeri. L'articolo Google Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi proviene da TuttoAndroid.