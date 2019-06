Fulmine colpisce motociclista e frantuma il casco | uomo di 45 anni morto sul colpo

Maltempo in Francia : Fulmine colpisce gruppo di adolescenti - 11 feriti : Forte Maltempo sta interessando la Francia nelle ultime ore a causa di una vasta saccatura atlantica presente sull'Europa centro-occidentale. Il contrasto fra aria mite e aria più fresca che...

Fulmine colpisce razzo russo durante il volo : le spettacolari immagini dell’impatto : Il razzo russo Soyuz 2-1b è stato spedito in orbita lo scorso 27 maggio e, mentre era in volo, è stato colpito da un Fulmine. Le immagini spettacolari dell'evento sono state condivise dal direttore generale dell’Agenzia Spaziale Russa Rosmocos Dmitry Rogozin, attraverso Twitter. Non è la prima volta che un Fulmine colpisce un razzo, era già capitato all’Apollo 12 nel 1969, allora ci furono problemi al funzionamento di alcune strumentazioni, ...

Meteo - raro temporale in Alaska : ad Anchorage un Fulmine colpisce un aereo in volo - blackout in città [VIDEO] : Un raro temporale su Anchorage ha lasciato migliaia di persone senza elettricità per la prima volta in diversi anni. Circa 2.800 persone sono rimaste senza corrente per un’ora a Mountain View e Muldoon, quartieri sul lato est di Anchorage, dopo che un fulmine aveva colpito una linea elettrica nell’area, creando il primo blackout per la compagnia Municipal Light & Power in 15 anni. Un altro fulmine ha causato un piccolo blackout anche nel sud ...

Fulmine colpisce la casa del Grande Fratello : salta la diretta - “Chiudete tutto” : Il maltempo che ha colpito Roma non ha risparmiato la casa del Grande Fratello. La scorsa notte, infatti, poco dopo la mezzanotte, un Fulmine si è abbattuto sulla casa di Mediaset, facendo saltare il collegamento in diretta. Barbara D’Urso, per tranquillizzare i concorrenti intimoriti dall’accaduto, ha spiegato loro cosa stesse succedendo. La programmazione in onda su Mediaset Extra è saltata all’improvviso e, invece dell’audio, si ...

Maltempo Salerno : Fulmine colpisce palazzo - principio di incendio : Probabilmente a causa di un fulmine, a Salerno questa mattina si è registrato un principio di incendio, scaturito da una cassetta esterna della distribuzione elettrica. Le scintille e il fumo che fuoriuscivano dalla centralina hanno fatto scattare l’allarme: sul posto i vigili del fuoco di Salerno e una volante della Polizia. La situazione in via Rafastia sarebbe al momento sotto controllo: l’edificio interessato è stato messo in ...