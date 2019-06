Ferrara | sindaco Lega interrompe dominio centrosinistra di 69 anni

ilfogliettone

(Di lunedì 10 giugno 2019) "E' una vittoria storica, non solo per, ma anche per tutta l'Emilia-Romagna". Sono le prime parole dadi Alan Fabbri, il leghista che ha conquistato, strappando la citta' alper la prima volta dal Dopoguerra. "E' la vittoria di una squadra - ha detto Fabbri, accompagnato dalla sottosegretaria Lucia Bergonzoni e da Vittorio Sgarbi - che ha costruito un progetto per la citta'. Credo che questo risultato, insieme a quello di Forli', sia una chiave di volta anche per le prossime elezioni regionali".Fabbri è stato elettocon il 56,77% dei consensi. "Ho ricevuto la chiamata del candidato di, mi ha fatto i complimenti, lo ringrazio - ha proseguito il neo-. Avremo modo di confrontarci nei prossimi giorni per gestire questo passaggio di testimone importante. Voglio specificare che saro' ildi tutti".

you_trend : ?? #Ballottaggi - Alan Fabbri (CDX) vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di #Ferrara. Sconfitto Aldo Modonesi… - Corriere : Fabbri (Lega) espugna Ferrara: era governata dalla sinistra dal ‘46 - RaiNews : In diretta il nuovo sindaco di #Ferrara Alan Fabbri, ha vinto con il 56,77% dei voti. Per la prima volta Ferrara ha… -