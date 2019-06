Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa Feriti il sindaco e i dipendenti

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un’deldidi, ai Castelli Romani. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri. Ci sarebbero diverse persone ferite. Al momento - secondo quanto si apprende - l’ipotesi è quella di una fuga di gas.palazzina erano in corso alcuni lavori.Il Messaggero riferisce che ile alcunisarebbero rimasti. #di Papà , fuga di gas @ilmessaggeroit@SkyTG24@MediasetTgcom24@Agenzia Ansa@repubblica@RaiNews@tg2rai@RDS official@rtl1025@Adnkronos@Agenzia Italiapic.twitter.com/QxqrcRSwxn— DUNDAR KESAPLI (@DUNDARKESAPLI) 10 giugno 2019

FarodiRoma : Esplosione nella sede del Comune di Rocca di Papa, diversi feriti - emilianogriff78 : RT @IlPaeseSera: #10giugno. Esplosione nella sede del Comune di #RoccadiPapa, ai Castelli Romani. Ci sarebbero diversi feriti. L'ipotesi è… -