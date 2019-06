Arriva l’anticiclone infernale | temperature fino a 45 gradi in Sicilia

direttasicilia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ancora caldo da record in, destinato ad aumentare ulteriormentea toccareinfernalia 45. Ma non ovunque. Solo nell’entroterrano. Nelle altre zone dellalesaranno comunque alte e toccheranno i 40nel corso della settimana. L’ondata di calore che sta interessando lada tre giorni, secondo gli esperti raggiungerà l’apice da giovedì 13 e per i successivi 2 giorni. Tra venerdì e sabato si registrerannoa 39/40sulle zone costiere.a 41-43°C e localmente anche 44-45°C nell’entroterra delle coste, pianure e vallate. L'articolol’anticiclonea 45inproviene da Diretta

