TgBlog 9 giugno 2019 | tutte le notizie

TgBlog - edizione del 6 giugno 2019 : L' edizione di oggi, giovedì 6, si apre all'insegna delle anteprime e delle interviste. La stagione televisiva 2018/19 volge al termine e si scaldano i motori per la nuova, così come Rai 2 prepara il suo 'nuovo anno' con una new entry: Carlo Cracco. Il popolare chef entra in casa Rai con un dating show tutto da scoprire.Spazio ai microfoni di Blogo con le interviste a Milly Carlucci, conduttrice del nuovo programma di Rai 5 Il sogno del podio al ...

TgBlog - l'edizione del 5 giugno 2019 : Sono davvero numerosi i retroscena e le anteprime nel l'edizione di oggi, 5 giugno 2019 , di TgBlog , il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul varietà con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Raiuno subito dopo Tale e Quale Show, per poi passare alle voci sulla possibilità che Monica Setta possa essere la prossima direttrice di Raidue.Per i retroscena, anche quello sullo ...

TgBlog - l'edizione del 3 giugno 2019 : Tanto spazio per la Rai nell'edizione di oggi, 3 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con la conferenza stampa della finale di The Voice of Italy, in onda domani sera su Raidue, per poi spostarsi alla divertente intervista a Mara Venier a Che Tempo Che Fa.A proposito di Che Tempo Che Fa, spazio anche alle dichiarazioni di Fabio Fazio sul passaggio del programma su Raidue e sullo stato dell'informazione in Italia e ...