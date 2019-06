Foggia Omicidio stradale di Simone Capozzi | arrestato Adrian Jonut Cojocaru

Foggia - Donato morto a 25 anni dopo rissa in discoteca : i suoi aggressori indagati per omicidio : Sono indagati per omicidio aggravato dai futili motivi due ragazzi Foggiani di 24 e 25 anni in seguito alla morte di Donato Monopoli, il 25enne deceduto dopo 7 mesi di coma in seguito ad una rissa nella quale era stato coinvolto per futili motivi. Il pm ha modificato l'imputazione in attesa che venga eseguita l'autopsia.Continua a leggere