Bce | Draghi oltre Draghi | cosa resterà di questi 8 anni a Francoforte

Draghi smorza i sogni dei mercati. Secondo analisti - Bce ha le armi spuntate : Effetto Draghi oggi sulle principali Borse europee che, a parte Londra (+0,59%), dopo una prima fase positiva hanno indebolito il mood in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Bce in conferenza stampa. Francoforte ha chiuso con un -0,22%, Parigi con -0,26%, Madrid con +0,24% e Milano +0,11%. smorzati i sogni ambiziosi delle piazze azionarie di una politica monetaria europea ancor più espansiva di quanto già non sia. Secondo ...

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi e discute di un nuovo Qe : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Bce - Draghi difende l'unità dell'Euro e prende distanze da criptovalute : Il ruolo della moneta unica e le criptovalute sono i due temi chiave affrontati oggi, nel corso di un evento a Francoforte, dal Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi , incontrando gli ...

Bce : per dopo-Draghi non solo Weidmann : Non c'è solo Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, 'falco' e a lungo contrario al quantitative easing, Qe,, tra i possibili candidati tedesch...

Bce - il tweet della Banca centrale rivendica lo slogan degli Avengers : “A qualunque costo? Lo disse già Draghi 7 anni fa” : “Whatever it takes”, a qualunque costo. Chiedendo a un economista oppure a un sedicenne medio chi ha reso celebre questa frase, probabilmente si otterrebbero due risposte diverse. L’economista direbbe Mario Draghi, il sedicenne invece Capitan America. Il primo è il presidente della Banca centrale europea, il secondo è il capo degli Avengers (i Vendicatori), un gruppo di supereroi che fanno parte dell’universo di fumetti e ...

L'Italia rischia di essere eslusa dalla Bce nel dopo Draghi : ... ex consigliere economico della cancelliera Angela Merkel, che aveva ricevuto anche un endorsment ufficiale da parte del nostro Ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A suo favore il fatto che la ...

Ftse Mib e banche in ritirata dopo Draghi. La Bce resta cauta : ... analista senior di AAG Wealth Management, non sorpreso da questo cauto attendismo, visto l'accento posto da Draghi sui rischi al ribasso per l'economia. La stessa BCE del resta in modalità wait and ...

Bce - Draghi : crescita più lenta - serve politica monetaria espansiva : Gli aumenti dei salari e dei posti di lavoro continuano, invece, ad aiutare l'economia europea perché portano un po' di pressione inflazionistica.I dati recenti continuano ad essere deboli ...

Draghi spiega come Bce intende aiutare l'economia - VIDEO - : La mossa potrebbe inoltre complicare l'impatto che la politica accomodante ha sull'economia reale. Ovviamente dipenderà dagli aspetti tecnici del nuovo sistema eventuale. La misura potrebbe essere ...

Draghi : Bce può regolare tanti strumenti : "L'economia dell'eurozona vede una crescita più lenta che si sta estendendo nell'anno corrente", ma "le probabilità di una recessione restano basse",spiega

