Ragusa | mamma fa prostituire la figlia in cambio di soldi e sigarette | fermata e indagata

(Di sabato 8 giugno 2019) Una vicenda a dir poco squallida arriva da, in Sicilia, dove nelle scorse ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone e fermato una donna con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la donna, madre di una ragazzina di 13 anni, avrebbe costretto quest'ultima ad avere rapporti intimi completi con persone che avevano un'età compresa tra i 30 e i 90 anni. Il tutto avveniva poiché, molto spesso, la signora non aveva un letto dove dormire, oppure le mancavano alcuni beni di prima necessità: la giovane vittima veniva letteralmente venduta per poco ai "clienti", anche per una doccia, ma anche per avere un pacco dio delle bevande, come vino e birra. Fortunatamente gli agenti della Questura si sono accorti di quanto succedeva, e hanno messo fine all'incubo vissuto dalla giovane. Intercettazioni ...

