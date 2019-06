Nomine Ue | processi paralleli a Consiglio e Europarlamento Italia al momento fuori da

ilfogliettone

(Di sabato 8 giugno 2019) Si sono incontrati in una cena di lavoro a Bruxelles, al Palais d'Egmont, ospiti del premier belga uscente Charles Michel, i sei primi ministri designati dai tre partiti politici europei più importanti (Ppe, Socialista e Liberale) come "coordinatori" per negoziare sui candidati alle nuoveai vertici Ue (i futuri presidenti della Commissione, deleuropeo e della Bce, e il nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune). I sei primi ministri coordinatori sono il croato Andrej Plenkovic; e il lettone Krišjnis Kariš per il Ppe, l'olandese Mark Rutte e lo stesso Charles Michel per i Liberali, e poi lo spagnolo Pedro Sanchéz e il portoghese Antonio Costa per i Socialisti.Nel frattempo mercoledì scorso, sempre a Bruxelles, c'è stato un importante primo tentativo di costruire una maggioranza europeista e "progressista" al Parlamento europeo, con una ...

tranellio : RT @dukana2: #Csm ??venduto a #politici e petrolieri ??E PENSO A TUTTE LE VOLTE CHE I PROCESSI IN #BASILICATA SONO FINITI CON ASSOLUZIONI, PR… - fainfopolitica : La lezione di Falcone alle toghe Ora sono tutti a scandalizzarsi della commistione tra politica e magistratura,… - Claudio6746 : RT @Pilon_Andrea: Ma tutto questo, per caso, serviva anche per pilotare i vari processi a carico di esponenti del PD? ?? -