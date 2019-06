Lecce | delitto Noemi | confermati i 18 anni e otto mesi all' ex fidanzato

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Nella mattinata di ieri la Corte D'Appello diha emesso la sentenza definitiva di condanna per Lucio Marzo, il giovane di Specchia condannato a 18e 8di reclusione, accusato di aver ucciso brutalmente la sua ex fidanzata all'epoca dei fatti minorenne,Durini, il 3 settembre 2017. La mamma disi è dichiarata sin da subito non soddisfatta della sentenza, in quanto secondo lei l’assassino di sua figlia meriterebbe l’ergastolo: “Se queste sono le procedure va bene così” ha dichiarato Imma in seguito al processo. Il padre di Lucio: 'era un cancro per mio figlio'Durini, 16enne originaria di Specchia, nel 2016 aveva conosciuto quello che poi è diventato il suo assassino, Lucio, 17enne impulsivo che nel corso dell’anno antecedente all'omicidio era stato sposto più volte a TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), dati i suoi comportamenti ...

SalvaCostanzo : Non vedo alcuna grancassa, nè, mediatica, nè politica, se il delitto non è commesso da un negro brutto sporco e cat… - MLSgobba : Delitto Noemi Durini.#Lecce. Confermata in appello condanna di primo grado per Lucio Marzo. mamma di Noemi:È ciò ch… - infoitinterno : Orrore vicino a Lecce, anziano bruciato vivo in casa: il figlio confessa il delitto -