NBA – I Nets preparano l’assalto a Kirye Irving | Allen Crabbe e una pick ad Atlanta in

NBA – Brooklyn Nets - si tenta il colpaccio in free agency : occhi puntati su Jimmy Butler : Jimmy Butler sarà free agent in estate e potrebbe decidere di non rifirmare con i Philadelphia 76ers: i Brooklyn Nets monitorano con attenzione la situazione La free agency estiva sarà particolarmente bollente, con diverse franchigie NBA pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi i migliori nomi disponibili fra i giocatori che risulteranno senza contratto. Fra di essi, Jimmy Butler è uno di quelli che fa più gola a tante franchigie. Il ...

NBA – D’Angelo Russell fermato in aeroporto : il playmaker dei Nets trovato con la Marijuana nascosta nel tè : D’Angelo Russell fermato in aeroporto: il playmaker dei Brooklyn Nets è stato trovato in possesso di Marijuana nascosta nel tè La stagione di D’Angelo Russell è stata da incorniciare. Il cestista dei Nets è diventato il leader della franchigia, trascinata ai Playoff con 21.1 punti e 7 assist di media a partita. Prestazione e soprattutto miglioramenti che avrebbero messo in condizione l’ex Lakers di chiedere un sostazioso ...

Mercato NBA – D’Angelo Russell vuole restare ai Brooklyn Nets ma… “è tutto un business” : D’Angelo Russell vorrebbe restare ai Nets, ma il suo rinnovo potrebbe non coincidere con i piani della franchigia di Brooklyn D’Angelo Russell è stato la guida carismatica e tecnica dei Brooklyn Nets, sorpresa della regular season, arrivati ai Playoff smentendo più di un pronostico. Con i 21 punti di media, 7 assist, 3.9 rimbalzi e il 44% dal campo messi insieme in stagione, D’Angelo Russell ha mostrato grandi ...

Playoff NBA - Philadelphia-Brooklyn Gara-5 120-100 : Sixers padroni - Nets eliminati : Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 120-100 Se c'è una cosa che non bisogna fare contro questi Philadelphia 76ers, è dare loro extra motivazioni per farti del male — fisicamente e spiritualmente. Lo ...

NBA - Brooklyn Nets - il tweet costa caro : 35mila dollari di multa a uno dei proprietari : Resta alta la tensione tra Brooklyn e Philadelphia, la più scoppiettante e incandescente tra le serie di questo primo turno playoff. E a seguito della rissa e delle polemiche di gara-4 " vinta dai ...

Playoff NBA – Il gm dei Nets fa irruzione nello spogliatorio degli arbitri - DeRozan prova a colpire il direttore di gara : doppia multa! : Sean Marks, general manager dei Brooklyn Nets ha fatto irruzione nello spogliatoio degli arbitri dopo gara-4 contro i Sixers, beccandosi una multa salata: sanzionato anche DeMar DeRozan per il gesto di frustrazione nei confronti del direttore di gara in Nuggets-Spurs Animi caldi nel primo turno dei Playoff NBA! Come spesso accade in queste situazioni, sono gli arbitri a trovarsi nel bel mezzo delle situazioni più complicate. In gara-4 fra ...

Playoff NBA - animi accesi in Nets-Sixers : rissa furente sul parquet [VIDEO] : Playoff NBA, Nets e Sixers hanno dato vita ad una rissa furente durante gara-4 della serie di primo turno ad Est Playoff NBA, la serie tra Nets e Sixers è attualmente sul punteggio di 3-1 per Philadelphia. Probabilmente non sarà una delle più lunghe di questo primo turno, ma di certo ha già lo scettro di serie più accesa dal punto di vista degli animi in campo. Simmons e Dudley hanno alimentato una fiamma che nella serata di ieri ha ...

Playoff NBA – I Nets ci provano - ma Philadelphia non molla e allunga 3-1 : Ottima prestazione dei Nets, ma Philadelphia ha la meglio e allunga nella serie Proseguono i Playoff di NBA: nel sabato pre-pasquale è stata la sfida tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers a regalare grande spettacolo. Una sfida con tanti colpi di scena e sorprese. Nonostante l’ottima prestazione iniziale dei Nets, che sono riusciti a mettere in difficoltà i loro rivali nei primi minuti di gioco, Philadelphia è riuscita a reagire, ...

Playoff NBA : Jared Dudley contro tutti - è rissa tra Nets e Sixers. VIDEO : Le parole della vigilia avevano ulteriormente scaldato animi già infiammati, una tensione palpabile in una sfida gradevole e combattuta. I gomiti di Joel Embiid sempre troppo larghi e rivolti verso il ...

NBA - Ben Simmons risponde alle critiche : senza Embiid si erge a trascinatore ed asfalta i Nets [VIDEO] : Ben Simmons ha trascinato Philadelphia alla vittoria in gara-3 contro i Nets, data anche l’assenza di Embiid fermo ai box Nelle ultime settimane Ben Simmons è stato dato per disperso. Assente ingiustificato nelle prime due gare della serie tra i suoi Sixers ed i Nets, è stato sbeffeggiato da più parti, sino ad arrivare all’affissione di cartelli con il suo volto e la scritta “Missing”. Tali affronti lo hanno ...

Playoff NBA : Sixers scatenati nonostante l'assenza di Embiid - Nets battuti in gara-3 : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 115-131 La risposta alle provocazioni, alle parole e ai cartelli ironici Ben Simmons l'ha data sul parquet, guidando Philadelphia al successo che ridà il vantaggio del ...

Playoff NBA - Nets offesi per le risate di Embiid e Simmons : Jared Dudley attacca entrambi : Le serie di Playoff, si sa, si giocano tanto in campo quanto fuori di esso. Per questo ciò che accade sul parquet può avere ricadute su quello che viene detto davanti ai microfoni, ma soprattutto può ...

Basket - NBA Playoff 2019 : clamorosa rimonta Clippers con 24 di Gallinari - Warriors battuti! I 76ers travolgono i Nets e pareggiano la serie con autorità - : Due serie sono andate avanti in questa notte di Playoff NBA, con emozioni importanti in entrambe, pur nella loro differenza. Andiamo a vedere quello che è accaduto in campo, in partite dall’estrema imprevedibilità e dall’altissimo punteggio La sorpresa più grande la firmano i Los Angeles Clippers, che firmano una rimonta storica, di proporzioni mai viste per la franchigia, contro i Golden State Warriors. A 7’31” dalla ...

Playoff NBA – Sixers - la postseason inizia male : successo Nets a Philadelphia - super Russel! : inizia con una sconfitta la postseason dei Philadelphia 76ers: Butler (39 punti) e compagni ko sotto i colpi dei Nets guidati da uno straordinario D’Angelo Russell Terminata la regular season, iniziano finalmente i Playoff NBA 2018-2019! La gara inaugurale pone di fronte due team della Eastern Conference: Philadelphia dei Phantastic 5, contro i sorprendenti Brooklyn Nets. La franchigia guidata da coach Atkinson continua a stupire, non solo ...