LIVE Federer-Nadal | Roland Garros 2019 in DIRETTA | 3-6 1-0 | lo spagnolo conquista il

(Di venerdì 7 giugno 2019) 0-30 Spingecon il dritto,non riesce a controllare il suo 0-15 Viene a rete sulla seconda, ma sbaglia la volée alta di rovescio 2-0 BREAK: lo svizzero aggrediscee lo costringe a sbagliare con il rovescio in corridoio 30-40 Risposta di dritto lunga di15-40 Due palle break: risposta vicina alla rete didi rovescio,prova il dritto in diagonale, ma non passa 15-30 Manca completamente la pallasul servizio di, ace per l'iberico 0-30 DIFESA CLAMOROSA DI: alla fine sbagliacon il rovescio in corridoio 0-15chiama Dumusois per verificare il segno del colpo di, che risulta lungo

