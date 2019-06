Le voci di un accordo tra Pd e M5s in Molise fanno infuriare la Lega 

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Un patto di desistenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma tanto basta a far riemergere le tensioni tra i 5 Stelle e il loro alleato di Governo. "Se confermato sarebbe gravissimo. Siamo davanti a prove di inciucio a sinistra?", commentano fonti del partito di Via Bellerio. Stando a quanto viene riferito, il patto vedrebbe il Partito democratico sostenere tacitamente il candidato pentastellato a Campobasso mentre i 5 Stelle si 'scanserebbero' per lasciare passare il candidato dem a Termoli. Una delle parti in causa, tuttavia, smentisce con decisione: "Non c'è nessuna trattativa in corso col Pd a livello locale sulne' a livello nazionale", spiegano dai 5 stelle. "Smentiamo in modo totale" ledi un patto di desistenza tra Partito Democratico e M5s in. A parlare con l'AGI è Vittorino Facciolla, ...

