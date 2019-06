Inter | Asamoah | “Conte ti dice le cose in faccia | Allegri invece…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) E’ cresciuto tanto alla Juve, grazie a Conte. Lo stesso tecnico che ha adesso riabbracciato all’parla dell’arrivo del nuovo tecnico e fa dei paragoni anche abbastanza importanti con, ormai ex allenatore bianconero. Ecco le parole del calciatore a GhGossip. “Ogni tecnico ha un suo credo. Conte è uno che non molla mai, vuole vincere tutte le partite. Anche dopo aver vinto lo scudetto con ben sei giornate di anticipo, continuavamo ad allenarci come se non avessimo fatto ancora nulla. Ci hanno sempre raccontato che era così anche da calciatore. Con Conte devi sempre dare il massimo, non puoi sgarrare mai. E se salti una parte di allenamento per qualche motivo, poi te la fa recuperare il giorno dopo. Differenze con? Conte non guarda mai al passato, non sta lì a contare i trofei vinti, ma ha la testa già rivolta alle prossime sfide. ...

FcInterNewsit : Asamoah: 'Ho scelto l'Inter perché volevo una nuova sfida. Conte? Con lui non si sgarra. Allegri è diverso' - SerieANewsUN : ?? Asamoah: 'Conte non molla mai. Vuole vincere tutte le partite' ?? Il terzino dell'Inter ritrova il suo vecchio a… - InterNewsUN : ?? Asamoah: 'Conte non molla mai. Vuole vincere tutte le partite' ?? Il terzino dell'Inter ritrova il suo vecchio a… -