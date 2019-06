I migranti sbarcano a Pozzallo Salvini | Accolti dal Vaticano

migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : La nave Cigala Fulgosi della Marina Militare con cento Migranti a bordo attracca a Calata Bettolo, nel porto di Genova / courtesy Telenord Agenzia Vista Migranti Marina Militare italiana ? Luoghi: Genova

migranti - in 70 sbarcano nel Tarantino : 16.49 Sono una settantina i Migranti sbarcati sulla spiaggia di Torre Colimena,a Manduria, nel Tarantino. Si tratta di uomini adulti e qualche minorenne, probabilmente di nazionalità pakistana. Fermati sulla litoranea dai Carabinieri sono stati accompagnanti provvisoriamente nello stadio comunale di Avetrana in attesa di essere trasferiti nell' hot spot di Taranto.

migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

A Genova sbarcano i migranti Polizia dà la caccia agli scafisti : Angelo Scarano Una nave della Marina Militare è arrivata a Genova dopo aver salvato almeno 100 migranti in mare in acque internazionali A Genova è arrivata la nave della Marina militare, la Cigala Fulgosi. A bordo ci sarebbero almeno cento migranti salvati dai nostri militari nel Mediterraneo dopo il naufragio di un barcone. I migranti sono stati soccorsi qualche giorno fa a novanta miglia a sud di Lampedusa in acque internazionali. ...

migranti sbarcano a Genova - ad accoglierli uno striscione sulla Lanterna : “Benvenuti” : I portuali di Genova hanno deciso di accogliere con uno striscione con la scritta "Benvenuti" i 100 Migranti arrivati in città con la nave della Marina Militare Cigala Fulgosi. Cominciate le operazioni di sbarco, con la partecipazione anche delle associazioni umanitarie: a bordo della nave anche 23 donne e 17 minori.

Crotone - 54 migranti sbarcano da un veliero : scafisti erano russi : Il veliero ad una prima occhiata sembrava una normale imbarcazione da diporto, in realtà sottocoperta erano stipati 54 persone, tutti uomini e tutti di nazionalità pachistana. Provenivano dalla Turchia dove si sono imbarcati per raggiungere l'Eruopa. La barca individuata e fatta attraccare a Crotone dalla Guardia di Finanza.

I migranti sbarcano in Italia? Per i giudici è legittima difesa : Angelo Scarano Per il tribunale di Trapani il Vos Thalassa non venne dirottato: "I migranti difesero la loro incolumità". Colpo al dl Salvini bis Negli ultimi mesi il Viminale è stato impegnato in diverse "battaglie" con le ong che, salvando i migranti in mare davanti le coste della Libia, li portano in Italia. Ma c'è un episodio che nulla ha a che vedere con le ong e che invece riguarda il presunto dirottamento di un rimorchiatore. ...

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 migranti Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

migranti - perché sbarcano nonostante il no di Salvini? : Aveva detto no per tutta la giornata e anche in quelle precedenti il ministro dell’Interno Matteo Salvini: i Migranti non sbarcheranno dalla Sea Watch. Invece i Migranti sono sbarcati dalla nave ferma da due giorni al largo di Lampedusa e il responsabile del Viminale lo ha saputo mentre era collegato in diretta con la trasmissione Non è L’arena su La7. La nave Sea Watch 3 è stata messa sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e andrà a Licata. I ...

Sea Watch - Finanza sequestra la nave : sbarcano i migranti : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa. Sono due finora i migranti scesi dalla nave che si trova a meno di un km dal porto di Lampedusa (Ag). Le...

Sea Watch - la guardia di finanza sequestra la nave a Lampedusa : sbarcano i 47 migranti : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa e i 47 migranti a bordo vengono fatti sbarcare. La svolta arriva nonostante il no ripetuto per tutto il giorno da Matteo...

migranti - 64 sbarcano a Crotone : ok del Viminale per le condizioni meteo avverse : L'ok allo sbarco è stato dato intorno a mezzogiorno dopo che una motovedetta della Guardia costiera con a bordo 64 persone era in pericolo per un forte temporale. L'imbarcazione...