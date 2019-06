Tuttosport | Sarri aspetta la Juve come “un purosangue irrequieto”

Per Tuttosport Ronaldo è felice di avere Sarri : Secondo Tuttosport , Cristiano Ronaldo sarebbe curioso di lavorare con Maurizio Sarri . L’attenzione del tecnico, nelle squadre che ha allenato finora, punta soprattutto sui gol e sul gioco offensivo. E CR7 vuole vincere (soprattutto la Champions) ma anche segnare più di tutti gli altri. Sarri ha sempre valorizzato i suoi attaccanti, da Higuain a Mertens ad Hazard. Il Pipita con Sarri ha firmato il suo record assoluto di gol in Serie A: 36 ...

Tuttosport : “L’acquisto obbligato di Jorginho potrebbe essere la chiave di svolta per Sarri alla Juve” : L’edizione odierna di Tuttosport regala qualche indiscrezione in più sull’ipotesi di Maurizio Sarri alla Juve. L’allenatore toscano resta la prima ipotesi per il dopo Allegri, Paratici si è mosso in questa direzione e tutti gli indizi darebbero lui come tecnico designato. C’è ovviamente da attendere la finale di Baku, ma anche le decisioni delle dirigenza del Chelsea, sebbene Abramovic abbia più volte lasciato intendere ...