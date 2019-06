The Handmaid’s Tale 3 | benedetta sia la lotta

tvzap.kataweb

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’obelisco di Washington è diventato una gigantesca croce, le ancelle sembrano un esercito ma non sono più al servizio di Dio, Gilead e Famiglia: sono pronte – o almeno alcune tra di loro – alla rivoluzione. E come ogni rivoluzione richiede enormi sacrifici: June ha già detto addio alla piccola Holly, per la bambina spera in un futuro sicuro in Canada ma lei no, lei deve rimanere, lei deve combattere, anche per Holly e per il futuro di tutte le bambine. La terza stagione di The Handmaid’storna ogni giovedì dal 6 giugno in esclusiva su TimVision a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA. The Handmaid’s, il trailer The Handmaid’s, i racconti dell’ancella La serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come “Il racconto dell’ancella” racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti ...

