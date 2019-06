Percosse reiterate a figlia 14enne | padre allontanato dopo denuncia

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Roma – In seguito all’ennesimo violento litigio con ile alleda questi subite, unae’ fuggita da casa, trovando riparo nell’abitazione di un’amica.essersi confidata con la madre di quest’ultima, e’ stata la stessa donna a chiamare la Polizia e a spiegare l’accaduto. La ragazza, visibilmente scossa, ha mostrato agli agenti della Polizia di Stato i segni dellee ha raccontato loro mesi di violenze e di insulti gratuiti, maiti per non turbare la serenita’ familiare. Pugni e schiaffi erano all’ordine del giorno. Il piu’ delle volte le violenze avvenivano in presenza della madre che non si opponeva mai ai metodi coercitivi del marito. Trasportata in ospedale, e’ uscita dal pronto soccorso con una prognosi di diversi giorni. Ad aspettarla, per tutto il tempo, i poliziotti del ...