Kimi Raikkonen F1 | GP Canada 2019 | “In gara ci sono battaglie | non è cambiato da quando

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 – Gp di Monaco amaro per Raikkonen - Kimi si consola con l’hockey : “almeno una cosa buona questo weekend” [VIDEO] : Kimi Raikkonen si consola con l’hockey sul ghiaccio dopo una deludente gara a Monaco E’ andato in scena ieri lo spettacolare Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha trionfato nel segno di Niki Lauda, seguito sul podio da Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Quarto invece Max Verstappen, che ha tagliato il traguardo al secondo posto ma è scivolato fuori dal podio a causa di una penalizzazione per unsafe release. Giornata deludente per ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen e la moglie Minttu a Montecarlo in stile… Vacanze Romane [VIDEO] : Kimi Riakkonen e Minttu si spostano in motorino per le strade di Montecarlo: tutto in stile Vacanze Romane Il conto alla rovescia sta per terminare: a Montecarlo stanno per spegnersi i semafori che daranno il via al Gp di Monaco. Nel principato Kimi Raikkonen raggiunge un traguardo speciale, 300 gp disputati e anche se il finlandese ha espresso all’Alfa Romeo di non voler festeggiare, non poteva mancare a Monaco la bella moglie ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen non smette di sorprendere : la richiesta all’Alfa Romeo è davvero spiazzante : Il pilota finlandese ha fatto al suo team una richiesta particolare, che nessuno si sarebbe mai aspettato Il Gran Premio di Monaco in programma domenica sarà il 300° in carriera per Kimi Raikkonen, che taglierà questo traguardo al volante dell’Alfa Romeo Racing. Una ricorrenza prestigiosa, che il pilota finlandese però non ha nessuna intenzione di festeggiare, prova ne è la richiesta sorprendente rivolta al proprio team di cancellare ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp a Monaco - Kimi glaciale : “tutti parlano di questo - ma…” : Kimi Raikkonen glaciale alla vigilia del Gp di Monaco: il finlandese non sembra farsi condizionare dall’incredibile traguardo di 300 Gp che raggiunge proprio sulla pista di Montecarlo E’ tutto pronto a Monaco per il sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare, nonostante il dolore per la scomparsa di Niki Lauda, le sensazioni con le quali arrivano al nuovo weekend di ...

Formula 1 – La piccola Rianna compie due anni : il post social di Kimi Raikkonen è dolcissimo [FOTO] : La piccola Rianna Raikkonen compie due anni: il messaggio d’auguri social di papà Kimi e mamma Minttu Giorno speciale oggi per la famiglia Raikkonen: Kimi, Minttu e Robin festeggiano il secondo compleanno della piccola Rianna. La secondogenita del pilota finlandese dell’Alfa Romeo spegne oggi due candeline e sui social ha ‘ricevuti’ gli auguri speciali e dolcissimi dei suoi genitori. “Due anni fa alle 7,07 pm ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen dolcissimo anche da lontano : la bellissima sorpresa per la sua Minttu nel giorno della festa della mamma [VIDEO] : La dolce sorpresa di Kimi Raikkonen per la moglie Minttu nel giorno della festa della mamma nonostante la lontananza Kimi Raikkonen si trova in Spagna per disputare il quinto Gp della stagione 2019 di Formula 1, attualmente in corso sul circuito del Montmelò. Nonostante la lontananza dalla sua famiglia, rimasta questa volta a casa, il finlandese dell’Alfa Romeo ha fatto sentire alla moglie Minttu tutta la sua vicinanza: Kimi ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin : “gli piacciono i motori - ma se vorrà fare il ballerino…” : Il pilota finlandese ha parlato del futuro del figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di… motori Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei motori, così come in ogni campo della vita. LaPresse/Photo4 Potrebbe accadere pure in casa Raikkonen, dove il piccolo Robin pare essersi già innamorato del mondo di papà Kimi. A rivelarlo è ...

Formula 1 – Domenica in moto per Kimi Raikkonen - sui social spunta il commento di Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi incita Kimi Raikkonen sui social: il commento del Dottore sotto al post social del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Domenica in moto per Kimi Raikkonen: alla vigilia del Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso una giornata a tutta velocità con la sua famiglia, divertendosi anche con la sua moto da cross. Raikkonen ha poi ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Kimi Raikkonen penalizzato - partirà dai box. L’ala anteriore della C38 troppo flessibile : Arrivano notizie importanti da Baku, sede del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno: cambia il quadro della griglia di partenza del GP di Azerbaijan. Il finlandese dell’Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen è stato penalizzato e partirà dai box perché alle verifiche tecniche l’ala anteriore della C38 è risultata troppo flessibile. Un componente che, quindi, è risultato irregolare, violando l’articolo 3.8.9 del regolamento ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Kimi Raikkonen penalizzato - partirà dai box. L’ala anteriore della C38 troppo flessibile : Arrivano notizie importanti da Baku, sede del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Cambia il quadro della griglia di partenza del GP di Azerbaijan. Il finlandese dell’Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen è stato penalizzato e partirà dai box perché alla verifiche tecniche l’ala anteriore della C38 è risultata troppo flessibile. Un componente che, quindi, è risultato irregolare, violando l’articolo 3.8.9 del regolamento ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Azerbaijan 2019 : “L’incidente di Russell? Una cosa da dilettanti” : L’incidente occorso alla Williams del britannico George Russell, nel corso delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan (quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno), non ha lasciato indifferenti. L’ormai arcinoto tombino, causa di sventura per l’alfiere di Grove, è finito sotto la lente di ingrandimento e la FIA ha spiegato che il coperchio si è sposato a causa di un cedimento del supporto inferiore. Tuttavia un atto di ...

Formula 1 – Giovinazzi dimentica la Cina - Antonio fiero di correre con Raikkonen : “ecco cosa vuol dire avere Kimi come compagno” : Antonio Giovinazzi carico e motivato per il Gp di Azerbaijan: le parole del pilota pugliese dell’Alfa Romeo nella conferenza stampa di Baku E’ iniziato un nuovo weekend di gara della Formula 1: i piloti sono pronti a Baku per scendere in pista per il Gp dell’Azerbaijan, in programma domenica pomeriggio. Reduce da tre gare non proprio positive, Antonio Giovinazzi è pronto per una nuova sfida, la quarta della stagione, in ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen accompagna il piccolo Robin in Belgio per una gara di… minicross [VIDEO] : Kimi Raikkonen in Belgio per supportare il figlio Robin in una gara di minicross Kimi Raikkonen è tornato a casa dopo il Gp della Cina, dove ha collazionato un positivo nono posto, ma il tempo per rilassarsi nella sua dimora è stato breve. Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha infatti preparato subito i bagagli, per partire insieme a tutta la sua famiglia alla volta del Belgio. The Iceman si trova infatti adesso a Lommel per ...