Anche in Cina il 5G muove i primi passi

(Di giovedì 6 giugno 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Laha rilasciato le prime licenze per l’uso commerciale della rete internet mobile ultraveloce 5G. A dare l’annuncio, come riporta Tech Crunch, è stato il ministero dell’Industria e dell’informatica. In anticipo di diversi mesi sulla tabella di marcia cinese, le prime società di telecomunicazioni hanno ricevuto il via libera per iniziare a studiare delle offerte commerciali per la rete telefonica di quinta generazione. Le licenze sono state assegnate ai tre principali operatori: China Telecom, China Mobile e China Unicom. Come riporta il Financial Times, il presidente di China Mobile, Yang Jie, ha dichiarato che il rilascio delle licenze è “una misura importante per accelerare l’istituzione dellacome una superpotenza di internet e vantaggiosa per la transizione dello Stato verso un’economia guidata dalla ...

