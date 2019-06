Zone rosse e sicurezza | Viminale contro il TarSalvini | i giudici pro migranti si candidino

Viminale impugnerà sentenze Tar su ‘ Zone rosse’ e iscrizione anagrafica. Accuse ai giudici “pro-migranti”. Anm : “Sconcerto” : Il ministero dell’Interno impugnerà la sentenza del Tar di Firenze contro le cosiddette ‘zone rosse‘ e quelle dei tribunali di Bologna e Firenze a proposito dell’ iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri. Fonti del Viminale fanno sapere che si sta valutando anche di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per chiedere se i magistrati che hanno emesso le sentenze avrebbero dovuto astenersi “per posizioni in contrasto con ...

Il Viminale impugna il verdetto su " Zone rosse" e l'iscrizione all'anagrafe dei migranti : Angelo Scarano La mossa del Viminale : impugna le sentenze sulle "zone rosse" e sul l'iscrizione dei migranti all'anagrafe . Braccio di ferro tra toghe e Salvini Il Viminale non ci sta. Dopo il verdetto del Tar della Toscana che ha bocciato le "zone rosse" volute dal Prefetto di Firenze per tutelare la sicurezza in citta, scoppia la "guerra" tra il Ministero degli Interni e i magistrati. Di fatto dopo aver accolto il ricorso dell'Aduc ...

Orlando chiama di nuovo i sindaci alla disobbedienza contro Salvini su migranti e « Zone rosse» : ... infatti le direttive assumerebbero «un forte valore circa un disegno che non è più o rischia di non essere più del singolo politico o della singola forza politica, ma dell'Esecutivo nel suo ...

' Zone rosse' - sindaci in rivolta : 'Inutile e autolesionista'. Orlando : 'Denuncio Salvini' : sindaci sul piede di guerra per la direttiva contro il degrado urbano del ministro dell'Interno che di fatto li scavalca permettendo ai prefetti di creare 'Zone rosse' dalle quali tenere lontani i ...

Direttiva del Viminale per le Zone rosse : 'Più poteri ai prefetti'. Stop dei sindaci : 'I prefetti possono supplire ai sindaci se il contrasto al degrado nelle città non è efficace' è la sostanza della Direttiva del ministro dell'Interno. Immediate le reazioni, Di Maio: 'Non ci faremo ...