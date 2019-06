TelevideoRai101 : Tria:adesso si aprirà un dialogo con Ue - Roby_Giordano : Tria: 'La Commissione europea non ha aperto una procedura d'infrazione a carico dell'Italia, ma ha dichiarato che… - Claudio85806751 : RT @GianfrancoDura3: Tria soddisfatto se cresciamo dello 0,1%? Sì, perchè andiamo meglio di prima! Adesso ci si mette pure lui a prendere p… -

Reddito di cittadinanza e quota 100"non verranno toccati". Così il ministro dell'Economia,, al Tg1 sul passo fatto dalla Ue per l'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. "Chi ha acquisito diritti li vedrà soddisfatti", aggiunge. "La Commissione europea non ha aperto una procedura d'infrazione, ma ha dichiarato che ci sono i presupposti per una procedura", spiega. "Ora si apre uncostruttivo": i mercati, con spread in lieve calo,"lo hanno capito". Martedìriferirà alla Camera.(Di mercoledì 5 giugno 2019)