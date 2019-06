Tra Francesco Monte e Giulia Salemi è addio | «La fine di un amore ti toglie l’ossigeno»

Siracusa - incidente all’alba Tra moto e camion : morto Francesco Garofalo - militare di 41 anni : incidente all'alba di questa mattina sulla statale 124 a Siracusa, nei pressi del cimitero. Un militare di 41 anni, Francesco Garofalo, è morto dopo essere finito con la sua moto contro un camion che procedeva nella stessa direzione per cause in via di accertamento. È deceduto sul colpo. La Procura della città siciliana ha aperto un'inchiesta.

Papa Francesco - gli sTrani silenzi sul comunismo : l'accusa di Antonio Socci : Incurante dell' ennesima, cocente, sconfitta elettorale (o forse proprio per questo), con rabbiosa ostinazione, Papa Bergoglio prosegue la sua campagna elettorale, come leader politico della sinistra mondiale. Infatti continua a ripetere le sue invettive in perfetta sintonia con tale parte politica.

Papa Francesco replica a Matteo Salvini : non ha chiesto di inconTrarmi : Usa la diplomazia Papa Francesco affermando che “la politica italiana è complicata: non la capisco, devo studiare”. Bergoglio glissa così

Papa Francesco si schiera : "Matteo Salvini non ha mai chiesto di inconTrarmi. Giuseppe Conte è intelligente" : "Giuseppe Conte è intelligente", mentre "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi". Papa Francesco con i giornalisti parla della politica italiana e rivela che l'udienza con il premier "è stata bella, è durata un'ora o forse di più. È un uomo intelligente, un professore che sa di cosa parla"

Papa Francesco - mea culpa per come i cristiani emarginano e malTrattano i rom : Blaj (Romania) - Mea culpa del Papa a nome della Chiesa per come i cattolici - sia nel passato che nell'attuale presente - trattano i rom. Nell'ultima tappa in Romania, prima di ripartire per...

Papa Francesco chiese scusa ai Rom : “Perdonateci per le discriminazioni - le segregazioni e i malTrattamenti” : Il Papa chiede scusa ai Rom per le “discriminazioni, le segregazioni e i maltrattamenti” subiti. Lo ha fatto di persona, confessando di portare dentro di sé “un peso”, durante l’incontro con la comunità Rom di Blaj, in occasione della sua visita in Romania per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici vittime del Comunismo. “La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei ...

Papa Francesco ai rom : Perdono per discriminazioni e malTrattamenti : Papa Francesco, nel corso dell'ultima tappa della sua visita in Romania, ha chiesto Perdono alla comunità rom per i maltrattamenti e le discriminazioni. Papa Francesco ha domandato Perdono alla comunità rom per le "discriminazioni" e i "maltrattamenti" subiti nel corso della storia dell'umanità.-- L'occasione è arrivata per via di una visita apostolica, la trentesima in totale dall'elezione al soglio di Pietro, del Santo Padre. Quella in ...

Romania - oggi Francesco in Transilvania : 6.35 Secondo giorno del viaggio di Papa Francesco in Romania. Il Pontefice si recherà al santuario mariano di Simuleu Ciuc, in Transilvania, dov'è maggiore la presenza di cattolici e di rumeni di etnia e lingua ungherese. Poi il Papa si recherà a Iasi,importante centro della Moldavia e una delle città più antiche della Romania. Qui, dopo la visita privata alla cattedrale di Santa Maria Regina, si sposterà al palazzo della Cultura per ...

Trapani - Leo e Francesco finalmente sono papà di due gemelli : “La nosTra famiglia ora è completa” : Il sogno di Leo e Francesco è diventato realtà. I due si sono sposati a New York nel 2006 e nell'agosto 2017 sono nati i loro figli a Los Angeles grazie a due donne americane, una che ha donato gli ovociti e l'altra che ha espresso la volontà e la disponibilità di portare in grembo i loro figli.Continua a leggere

Crescita feroce o decrescita felice? La politica economica di Francesco - Tra sovranisti e globalisti : Crescita ferox o deCrescita felix?Bergoglio lascia l’empireo astratto della dottrina e scende in campo: lungo il terreno aperto e scosceso, incerto e scivoloso delle scelte di politica economica, contingenti e cogenti, dove i predecessori non si erano mai spinti. Entrando in slalom tra gli estremi del dibattito che polarizza e oppone gli esperti: deregulation e dirigismo, protezionismo e globalizzazione, discepoli di Friedman ed eredi di ...

Brusco : “Canzone per De Rossi? Si è scritta da sola. Pensavo che dopo il saluto a Francesco la società dimosTrasse più tatto” : Il cantante Brusco è intervenuto su Radio Cusano Campus durante il programma “Sport Academy” per parlare della canzone scritta per Daniele De Rossi: “Io seguo delle regole come se ci fosse un karma rispettando la musica spero che arrivi sempre, questa ispirazione”. Sulla serata dedicata al centrocampista giallorosso del Brusco ha affermato: “E’ lo scopo della canzone, compattare l’ambiente, perché fosse un saluto indimenticabile, per un ...

Pierfrancesco Favino - Il Traditore incanta Cannes : Per essere considerato un bravo attore devi saper interpretare chiunque. Senza pregiudizi e senza gigionismi, scomparendo completamente nei personaggi che ti affidano per risultare vero, credibile. Pierfrancesco Favino, in una carriera che ormai dura da 38 anni, è andato ben oltre, facendosi apprezzare per le sue versioni di uomini realmente esistiti, dal ciclista Bartali all'anarchico Pinelli, dal criminale Libanese al pentito di ...

Il Traditore : Trama - cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino : Il Traditore: trama, cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino Tra i molti film in uscita al cinema questo mese, c’è anche Il Traditore, film drammatico diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Ecco la trama, il cast completo e quando esce al cinema. LEGGI ANCHE: Takara – La notte che ho nuotato: ...