Sequestro beni 6 milioni esponente clan “Mallardo”

Napoli - Sequestro beni nel clan Mallardo : 9.25 La Dia di Napoli ha sequestrato 6 mln di euro a Crescenzo Esposito, ritenuto esponente del clan " Mallardo ",e titolare di due società,una immobiliare e una concessionaria di auto. Esposito,detenuto dal 2017, è gravato da numerosi precedenti penali e di polizia,tra cui associazione per delinquere finalizzata a truffa, furto, porto abusivo e detenzione di armi. Il patrimonio sottoposto a sequestro riguarda beni aziendali e quote delle due ...

'Ndrangheta - Sequestro beni per 13 - 2 mln : 14.58 Il nucleo di Pef-Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e lo Scico di Roma hanno sequestrato beni per 13,2 mln riconducibili a Carmelo Sposato, imprenditore edile ritenuto contiguo alla cosca "Sposato-Tallarida", attiva a Taurianova (RC). I militari hanno individuato e sequestrato beni mobili e immobili, compendi aziendali e disponibilità finanziarie. La figura di Sposato emerse nell'ambito di un'operazione del 2017, che portò ...

Sotto Sequestro ‘tesoretto’ dei Casamonica : confiscati beni per 1 - 5 milioni : Roma – Una cappella gentilizia nel cimitero di Ciampino e beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro. È stato posto Sotto sequestro il ‘tesoretto’ dei Casamonica rinvenuto dai Carabinieri di Roma nell’ambito dell’operazione Gramigna bis che ha smantellato il clan. Al sequestro si aggiungono due nuovi arresti eseguiti dai militari nelle scorse ore. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, nella prima ...

Vasta operazione Carabinieri tra Roma e provincia : arresti e Sequestro beni a clan Casamonica : Roma – Dalle primi luce dell’alba, circa 150 Carabinieri del Comando provincia le di Roma , con l’ausilio di unita’ cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’VIII Reggimento Lazio, sono impegnati fra Roma e provincia , nonche’ in varie regioni d’Italia, per eseguire 23 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma , su richiesta della locale Direzione distrettuale Antimafia, nei ...

'Ndragheta - Sequestro beni commercialista : TORINO, 12 APR - C'è anche un agriturismo tra i beni sequestrati dalla Dia, per un valore di 4 milioni di euro, a Giuseppe Pontoriero, commercialista di 75 anni di Rivoli, nel Torinese. Il ...

Sequestro beni esponenti cosche Reggino : GIOIA TAURO, REGGIO CALABRIA,, 11 APR - beni per un valore di oltre 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Gioia Tauro a alcuni esponenti di spicco riconducibili alle cosche ...

Truffe - falsi crediti d'imposta a Gela : sei arresti. Sequestro di beni per oltre 22 milioni in tutta Italia : Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Gela con l'accusa di aver costituito un associazione a delinquere, con base operativa in Sicilia e ramificata su tutto il territorio ...