(Di mercoledì 5 giugno 2019) Per indicare il negoziato sulle nomine che si apre in Europa dopo una tornata elettorale, gli italiani, moralisti a corrente alternata, parlano di mercato delle vacche, gli anglosassoni usano il più elegante concetto di horse trading. Non è una differenza puramente lessicale, riflette due approcci,