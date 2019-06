L’ultima puntata del campione di Jeopardy! è stata rovinata

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi si commuove per L’ultima puntata : “Antonella Clerici è ancora nei cuori di tutti ma…” : Quella di oggi è stata l’ultima puntata de La Prova del Cuoco per questa stagione e, nel salutare il pubblico, Elisa Isoardi si è commossa. La conduttrice ha confermato che rimarrà alla guida della trasmissione di Rai 1 e ha dato così appuntamento al prossimo settembre. “Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so. Antonella è ancora nei cuori di tutti ma noi siamo qui per voi!”, ha detto la Isoardi con le ...

Domenica In : Mara Venier torna in onda anche dopo L’ultima puntata : Ultima puntata Domenica In, 26 maggio: Mara Venier in onda anche Domenica prossima, 2 giugno Terminerà domani la fortunata edizione 2018/2019 di Domenica In, condotta con grande successo da Mara Venier, tornata al timone del suo programma del cuore per la decima volta, dopo cinque anni d’assenza. dopo quasi quaranta domeniche trascorse con il pubblico di Rai1, Mara Venier attorno alle 17.30 di domani saluterà quindi, almeno per questa ...

Ospiti Amici finale sabato 25 maggio : i nomi delL’ultima puntata 25 maggio : Amici 2019 finale, tutti gli Ospiti della puntata di sabato 25 maggio 2019 Chi saranno gli Ospiti dell’ultima puntata di Amici 18? Anche questa volta Maria De Filippi vuole sorprendere: dopo aver invitato grandi nomi della Rai (Mara Venier, Antonella Clerici e Raffaella Carrà), adesso ha voluto nel suo programma conduttrici di Mediaset. Ballando con […] L'articolo Ospiti Amici finale sabato 25 maggio: i nomi dell’ultima puntata ...

Ciao Darwin 8 Umani contro Mutanti nelL’ultima puntata venerdì 24 maggio : Ciao Darwin 8 ultima puntata venerdì 24 maggio Umani contro MutantiArriva alla fine il viaggio di Ciao Darwin, ultimo appuntamento epocale per la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in cui si sfideranno Umani contro Mutanti. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Claudia Ruggeri e il Ken Umano.Chi sarà Madre Natura questa settimana dopo il sorprendente Padre Natura della scorsa settimana (qui i dettagli e i video)? ...

Ciao Darwin 8 - nelL’ultima puntata si sfidano gli Umani e i Mutanti. Claudia Ruggeri e Rodrigo Alves i capitani : Rodrigo Alves Ultima puntata per Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Nel corso dell’appuntamento che verrà trasmesso stasera su Canale 5, Paolo Bonolis darà spazio alla sfida tra gli Umani e i Mutanti, ossia le persone che hanno fatto abuso della chirurgia estetica. Il programma irriverente chiude così la sua ottava edizione, scontrandosi con Ballando con le Stelle 2019, che andrà in scena con la prima delle semifinali. A capitanare le ...

Amici 2019 finalisti - l’affondo di Loredana Bertè a Vincenzo prima delL’ultima puntata : finalisti Amici 2019, le parole di Loredana Bertè su chi ce l’ha fatta La presenza di Loredana Bertè al Serale di Amici 2019 è stata fondamentale per la creazione di dinamiche importanti all’interno del talent show di Canale 5: grazie a lei infatti sono sorte molte discussioni, non sempre costruttive purtroppo, e grazie a lei […] L'articolo Amici 2019 finalisti, l’affondo di Loredana Bertè a Vincenzo prima ...

Ho visto L’ultima puntata di Game of Thrones senza aver mai visto le altre : Primo Levi scrisse che “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, ed è con in mente questa citazione sulla Shoah indebitamente estrapolata e nessuna particolare aspettativa nell’animo che mi appresto a partecipare al mio battesimo del fuoco. Non ho mai visto Game of Thrones, nemmeno una puntata, per quel che ricordo nemmeno un trailer. Non vorrei farne una questione di ordine cosmologico: è andata così, e non tanto per uno di ...

Live-Non è la d’Urso : svelata la data delL’ultima puntata : Live-Non è la d’Urso, quando andrà in onda l’ultima puntata del nuovo programma di Barbara d’Urso? Dopo la fine di Domenica Live, avvenuta domenica 19 maggio, un altro programma di Barbara d’Urso è giunto al termine? Parliamo di Live-Non è la d’Urso, il nuovo format di Canale 5 in cui per la prima volta il […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: svelata la data dell’ultima puntata proviene da Gossip e ...

Game of Thrones - recensione SENZA SPOILER delL’ultima puntata : http://www.youtube.com/watch?v=qyBPzUe3hNI Questa recensione NON contiene SPOILER sul finale di Game of Thrones Dopo dieci anni, otto stagioni e 73 episodi Game of Thrones è giunto al termine. Con l’episodio intitolato in inglese The Iron Throne, infatti, la saga creata da George RR Martin nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco e adattata per la tv da David Benioff e DB Weiss è arrivata finalmente al suo tanto atteso epilogo. Un ...

Italia Si : Liorni lancia L’ultima puntata (e conferma la 2^ edizione) : Marco Liorni annuncia l’ultima puntata di Italia Si e conferma un’altra edizione del programma E’ andata in onda oggi, sabato 18 maggio 2019, la penultima puntata di Italia Si, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, ideato e condotto da Marco Liorni che, forte della sua esperienza pluriennale alla guida de La vita in diretta, da settembre dell’anno scorso ha portato al successo questa nuova trasmissione, ereditando ...

Cristina Parodi fa un annuncio sulL’ultima puntata de La prima volta : La prima volta finisce: Cristina Parodi annuncia gli ospiti dell’ultima puntata Finirà domani, domenica 19 maggio, La prima volta di Cristina Parodi. E in vista della messa in onda dell’ultima puntata, la conduttrice ha annunciato su instagram il ritorno di un ospite speciale, che ha già partecipato a La prima volta qualche tempo fa. Sul suo profilo ufficiale Cristina Parodi ha infatti svelato: Vanni Oddera, motociclista campione di ...

Data finale Amici 2019 : quando verrà trasmessa L’ultima puntata? : Ultima puntata Amici 18: ecco quando verrà trasmessa la finale quando ci sarà la finale di Amici 2019? Non ci dovrebbero essere slittamenti: la Data è fissata il 25 maggio. Il talent show di Canale 5 è quasi giunto alla fine e anche questa volta si è confermato un grande successo. Sono state realizzate ben […] L'articolo Data finale Amici 2019: quando verrà trasmessa l’ultima puntata? proviene da Gossip e Tv.

Games of Thrones - c’è un errore nelL’ultima puntata : il particolare non sfugge ai fan – ATTENZIONE SPOILER : Dopo la tazza di Starbucks sul tavolo davanti a Daenerys a Grande Inverno, i fan di Games of Thrones hanno notato un nuovo errore abbastanza clamoroso scappato alla produzione della serie. Nel quinto e ultimo episodio dell’ottava stagione della serie cult di Hbo, “The Bells“, c’è infatti una scena in cui Jamie Lannister abbraccia Cersei poco prima di morire: qui salta subito all’occhio la presenza della sua mano ...