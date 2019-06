Il mistero della morte della 17enne olandese Noa Pothoven | è stata eutanasia oppure si è

Neymar “violento durante l’atto”! Il caso si ridimensiona - ma il mistero si infittisce : ancora nessuna traccia della donna : Il caso Neymar si infittisce: la donna non si presenta per la terza volta alla convocazione della Polizia Non si è ancora fatta chiarezza sul caso Neymar: il calciatore brasiliano è stato accusato di stupro da una ragazza che sembra però adesso scomparsa nel nulla. La donna in questione, che avrebbe presentato un dossier dettagliato alla Polizia, è stata convocata dalle autorità brasiliane ma non si è ancora presentata per prestare ...

Risolto il mistero della galassia senza materia oscura : La galassia NGC1052-DF2 aveva sconvolto gli scienziati di tutto il mondo nel 2018: era infatti stata classificata come una galassia senza materia oscura. Ma com'è possibile? Gli scienziati oggi hanno ricontrollato i dati del 2018 e sono riusciti a risolvere il mistero. Vediamo insieme perché una galassia 'non può' non avere materia oscura e cosa hanno scoperto.Continua a leggere

Valentina Vignali fidanzato : avvertimento della mamma al compleanno? È mistero : La lettera a Valentina Vignali dalla mamma, cosa sta succedendo? Oggi al Grande Fratello 2019 è andato in onda il compleanno di Valentina Vignali e nel day time oltre a mostrare i festeggiamenti per i suoi 28 anni si è visto che la mamma della sportiva le ha fatto recapitare una lettera piuttosto strana; molti […] L'articolo Valentina Vignali fidanzato: avvertimento della mamma al compleanno? È mistero proviene da Gossip e Tv.

Una scoperta italiana riscrivere la preistoria : svelato il mistero della scomparsa dell’uomo di Neanderthal : La scoperta avvenuta attraverso una ricerca che parla italiano, riscrive la fine di questo popolo primitivo vissuto in Europa tra 200.000 e 40.000 anni fa. Pubblicata sulla rivista “Reviews of Geophysics“, la ricerca si deve a Luigi Vigliotti, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISMAR) di Bologna, e Jim Channell, dell’Università della Florida a Gainesville. L’estinzione dei ...

Risolto il mistero del doppio volto della Luna : La netta differenza tra i due emisferi Lunari sarebbe frutto di un antico impatto con un pianeta nano agli albori del Sistema Solare: lo ipotizza un nuovo studio che ha confrontato i dati della missione Nasa Gravity Recovery e Interior Laboratory (Grail) con i risultati di 360 simulazioni computerizzate. Il mistero dei due volti della Luna – spiega Global Science – è iniziato nell’era delle missioni Apollo, quando le prime ...

Belen Rodriguez - il mistero della sparizione dalla tv : che cosa sa Maurizio Costanzo : Belen Rodriguez è sparita dalla televisione. Da qualche tempo la bella argentina, che è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, non si vede in video, né in Rai né a Mediaset. Maurizio Costanzo, nella sua consueta rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, prova a dare una interpretazione del

Royal Baby - il mistero della nascita continua : dov'è il certificato? - : Francesca Rossi Il Royal Baby Archie Harrison Mountabatten-Windsor è nato una settimana fa, ma i genitori non vogliono rendere noto, almeno per ora, il certificato di nascita Il mistero della nascita del Royal Baby Archie Harrison continua: i tabloid britannici insistono sul fatto che il primogenito di Harry e Meghan sarebbe nato in ospedale e non in casa come era stato programmato. Alcuni tra questi giornali insinuano, neanche ...

Giù nel vuoto per dieci metri : il mistero della morte di un 19enne : Daniele Arduini era stato visto davanti a scuola, ma non vi sarebbe mai entrato. Poi una donna che stava recuperando l'auto...

Il mistero della pista di pattinaggio a Ragusa : Parla di vero e proprio mistero , la capogruppo 5 stelle al consiglio comunale di Ragusa, Zaara Federico, riferendosi alla pista di pattinaggio di viale Colaianni, e definendo 'questo impianto ...

Il mistero della pista di pattinaggio a Ragusa : Zaara Federico M5S il mistero della pista di pattinaggio. La maggioranza aveva assicurato l’apertura per l’inizio del 2019

Il mistero della Croce nel convento di Santa Maria di Gesù a Gagliano Castelferrato". : ... cosa aveva rappresentato la storica Via Crucis che conduceva al convento, fino alla metà degli anni '50 del '900, quando viene distrutta, dall'altra cosa poteva e doveva diventare, per il mondo ...

Meghan Markle - visita a sorpresa della Regina a Frogmore House : mistero sul parto : La Regina Elisabetta II ha visitato "a sorpresa" Meghan Markle a Frogmore Cottage: il parto del royal baby Sussex sta diventando una questione davvero bollente. Tutto ciò che riguarda Meghan Markle, ora ancor più di prima, ha una risonanza particolare, soprattutto se a muoversi è The Queen. Nonostante questa visita, però, nulla trapela fuori dalle mura che proteggono i duchi di Sussex da sguardi indiscreti, gossip sfrenato e stampa in perenne ...

Il mistero della Sindone - la corona di spine - la colonna della flagellazione - la tunica di Cristo - il Volto Santo di Manoppello. Alla ... : Il percorso prende le mosse dAlla Sindone di Torino e, dopo aver narrato la storia e presentato gli studi più importanti a riguardo, conclude sostenendo che 'la scienza moderna " grazie all'uso delle ...

Fa tappa in Sicilia "Il mistero della tomba di Federico II" : E la ricostruzione di questo periodo viene fatta sia sulla cronaca lasciataci da uno dei suoi precettori, Guglielmo Francesco, sia sulla diretta conoscenza " da parte dell'autore " dei luoghi e degli ...