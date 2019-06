Bergomi su Conte | “è un grande colpo ma l’Inter non è la Juve”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “all’Inter e’ un”. Sono le dichiarazioni dell’ex capitano nerazzurro, Beppe, a margine della presentazione del palinsesto estivo di Sky Sport. “e’ unprofessionista, me ne parlano tutti un gran bene. Pirlo in assoluto e’ quello che mi ha raccontato le cose migliori, ovvero che si sarebbe buttato nel fuoco per lui – ha spiegato lo “Zio” -. Conl’Inter deve elevare il proprio standard, deve ridurre il distacco da Juventus e Napoli che rimangono un gradino sopra. Sono convinto che Antonioportera’ leadership, disciplina, allenamento – ha detto ancora -, ma dovra’ rendersi conto che l’Inter e’ diversa dalla Juventus, e’ una centrifuga come diceva Trapattoni. Non deve avere la presunzione di dover cambiare le cose. Sicuramente ...

