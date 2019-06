Spal | Semplici sul mercato | “Qualche giocatore partirà”

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Una salvezza meritata, conquistata con qualche giornata d’anticipo. Laguarda con fiducia al futuro, la prossima sarà la terza stagione di fila in Serie A dopo lo storico doppio salto di qualche anno fa. Si continua sempre con, a Ferrara ormai da cinque anni. Lo stesso allenatore, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delin uscita, con diversi big appetiti da più di una squadra. Ecco le sue parole. “Ho un contratto e c’è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un momento di riflessione dopo la fine del campionato e ora ci incontreremo per mettere i presupposti per dare continuità, come spero, a questo progetto. Giocatori come Lazzari, Petagna o Bonifazi si sono guadagnati le attenzioni di squadre più importanti e auguro loro in futuro di andare a giocare là dove possono puntare ad altri obiettivi, se lo stanno meritando. Magari ...

