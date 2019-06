ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019)per diffamazione, lo riporta Repubblica.it. Il procuratore di numerosi calciatori, tra cui anche Lorenzo Insigne, dovrà pagare 6.750 euro per le parole rivolte nei confronti di Arrigo Sacchi che aveva criticato la prestazione di Balotelli dopo Italia-Polonia del 7 settembre scorso a Bologna. La replica diera stata “(…) Con le sue parole, Sacchi ha dimostrato di none né intelligenza, né classe (…) – la frase diincriminata – le parole di Sacchi su Balotelli confermano quello che tutti pensano ma che non hanno il coraggio di dire: èe ormai mi fa solo. è stata dichiarata offensiva e il procuratore è statocon un decreto penale, come riporta Il resto del Carlino, ma la condanna non verrà menzionata sul certificato personale di, che ha ricevuto la notifica del decreto alla sua residenza nel ...

napolista : #Raiola condannato per aver detto: “#Sacchi è fuso, fa pena” Il procuratore è stato condannato per le parole offens… - Nutizieri : 'Sacchi è fuso, fa pena': Raiola condannato - SportRepubblica : 'Sacchi è fuso, fa pena': Raiola condannato [aggiornamento delle 09:11] -