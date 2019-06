wired

(Di martedì 4 giugno 2019) (Foto:apre a una nuova gamma diper, che tuttavia non saranno acquistabili nei negozi sparsi in tutto il mondo ma sull’app ufficiale del colosso svedese. Questi gadget sono stampati in 3d e realizzati in collaborazione con Unyq, una società medicale che produce protesi e supporti per persone con disabilità o problemi fisici. Le due società avevano già collaborato in passato, come nel caso della sedia creata su misura del fondoschiena del futuro proprietario. Il nome della nuova collezione di prodotti sarà, come sempre, quasi impronunciabile per noi italiani: Uppkoppla si ispira a un metodo produttivo della stessa Unyq, una scansione personalizzata sul singolo cliente per confezionareche possano adattarsi al meglio alle sue necessità.non seguirà la stessa procedura su misura per produrre gli, ma sfrutterà la stampa 3d per la ...

MilanoCitExpo : Ikea ha lanciato una linea di accessori per gamer #DipartimentoInnovazioneTecnologia - GattaSulTettoMi : Il marchio danese Reform, celebre per le rivisitazioni delle cucine Ikea, ha lanciato 3 nuovi modelli in occasione… -