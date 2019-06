Di Maio | «Andiamo avanti»  Mattarella chiede chiarezza  e un nome forte per l’Ue

Andiamo avanti con lealtà - questa è unica maggioranza possibile! Luigi Di Maio risponde a Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, risponde all'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza". Ma Di Maio chiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.

Luigi Di Maio su Matteo Salvini : Andiamo avanti se la smette con l’estremismo di destra : Luigi Di Maio difende il suo governo, ma allo stesso tempo chiede un chiarimento alla Lega e a Matteo Salvini: "Ho fatto più appelli, appelli pubblici, dico Andiamo avanti ma basta con l'estremismo di destra e comportamenti da casta - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - questi comportamenti li denunceremo sempre".

Luigi Di Maio - situazione incontrollabile : "Il M5s ha la maggioranza - andiamo alla conta con Salvini" : In poche ore, Luigi Di Maio è passato dal "spero che non si voti" a "i 5 Stelle in consiglio dei ministri hanno la maggioranza assoluta". Che è un po' come mettere la pistola carica sul tavolo prima di iniziare una civile trattativa politica. La Lega tira dritto: "Armando Siri non si dimette". E all

Di Maio promette il salario minimo"Siri? Tensioni ma andiamo avanti" : Per il 1° maggio, l'augurio di Luigi Di Maio è che sia "l'ultimo senza salario minimo orario". Ai sindacati: "Potevano fare di più". E su Siri? "Ci sono Tensioni ma governo va avanti" Segui su affaritaliani.it

“Andiamo avanti come un treno” - entusiasmo Di Maio - Italia fuori dalla recessione : E’ un Luigi Di Maio entusiasta per i dati istat che vedono l’Italia fuori dalla recessione Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha commentato con entusiasmo gli ultimi dati sul PIL Italiano, secondo i quali l’Italia è uscita dalla recessione iniziata alla fine del 2018. «L’Italia fuori dalla recessione dimostra che la direzione intrapresa … Continue reading “Andiamo avanti come un treno”, entusiasmo Di ...

«Andiamo come un treno» - dice Di Maio : Il vicepresidente del Consiglio è molto entusiasta per i dati sul PIL che nei primi tre mesi del 2019 è cresciuto dello 0,2 per cento

Sblocca cantieri - Di Maio : "Oggi sigilliamo e mandiamo in Gazzetta il decreto" : Non è più una questione tecnica giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale" ha concluso il Vicepremier.

