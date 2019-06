WWDC 2019 Apple svela le novità | dalla tv al dark mode | l' evoluzione di iOS

WWDC 2019 - Apple svela le novità di iOS 13 : A San Jose il keynote che dà il via alla conferenza degli sviluppatori. Arriva il dark mode per risparmiare energia e riposare gli occhi e se ne va l'iTunes (o meglio, viene riconfigurato). Occhi puntati sul software per capire come cambia l'ecosistema della Mela

Attesa compatibilità iOS 13 nello streaming WWDC 2019 : orario conferenza Apple del 3 giugno : Oggi è il grande giorno della WWDC 2019 ossia della Worldwide Developers Conference di Apple. L'evento ha come protagonisti gli sviluppatori ai quali sarà dedicatata la prima beta pubblica di iOS 13, la cui compatibilità con i vecchi iPhone e iPad è ancora incerta. L'evento non avrà come protagonista solo iOS 13 naturalmente ma anche la nuova versione di MacOs, di TvOs e anche di WatchOs. Lato hardware, l'unico protagonista indiscusso del ...

Le novità più attese della WWDC 2019 - da iOS 13 al nuovo Mac Pro : (Foto: Apple) Alle ore 19 italiane di stasera, 3 giugno, scatta l’appuntamento del keynote del Wwdc 2019 di Apple, ossia la Worldwide Developers Conference, evento dell’anno per gli sviluppatori che orbitano intorno al mondo della mela morsicata. Quali sono le novità da attendersi che saranno svelate sul palco? Dovrebbero essere – come da nome e come da programma – novità su tutto ciò che riguarda la parte software della casa di ...

Apple - verso la WWDC 2019 : il futuro di iPhone - iPad - Watch e Mac : Il 3 giugno Repubblica seguirà il keynote di apertura della Worldwide developer conference della Mela, l'appuntamento annuale con le novità per i sistemi operativi. Con qualche possibile sorpresa

Apple WWDC 2019: le storie dei giovani italiani al summit della Mela Dal 3 al 7 giugno torna l'appuntamento ...