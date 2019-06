Tre mazaresi arrestati in Polinesia con 436 chili di cocaina

agi

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tre uomini di Mazara del Vallo (Trapani) sono statidall'Interpol per traffico internazionale di droga. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso nelle acque dellafrancese quando i tre, assieme a un quarto uomo di origine peruviana, sono stati fermati a bordo di uno yatch da 15 metri con 436di. L'operazione è stata coordinata dall'Interpol che, su sollecitazione dell'autorità francese, ha richiesto alcuni accertamenti sui tre italiani alla Squadra mobile di Trapani che ha eseguito delle perquisizioni a Mazara del Vallo. Si tratta di due incensurati e un terzo uomo con vecchi precedenti per droga. I tre dovranno rispondere di "traffico internazionale di sostanze stupefacenti", un reato punito fino a 30 anni di carcere e 7,5 milioni di euro di multe se condannati.

TgrSicilia : Il veliero della droga. Tre mazaresi bloccati nella Polinesia francese. Perquisizioni della Squadra Mobile di Trapa… - allnews24eu : In barca con 436 chili di cocaina Arrestati tre mazaresi in Polinesia - AllNews24 - PALERMO – La squadra mobi… - gazzettamodena : Maxi traffico di cocaina in Polinesia, fermati tre mazaresi -