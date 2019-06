Si va avanti con il gioco del cerino I rumor prima delle parole di Conte

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Rally Portogallo 2019 : Ott Tanak conquista il successo finale davanti a Neuvile e ad Ogier. Ritiro per Meeke : E’ l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) ad aggiudicarsi il successo nel Rally del Portogallo, settimo round del WRC 2019. L’alfiere dalla scuderia nipponica ha concluso in maniera perentoria quest’ultimo giorno sullo sterrato lusitano, sfruttando una Yaris particolarmente adatta alle caratteristiche delle speciali, abile anche a gestire un momento di difficoltà nella giornata di sabato quando la rottura di un ammortizzatore ...

Il governo Conte va avanti Ci sarà un vertice di pace 5S-Lega : Il governo Conte tiene e va avanti. Le nubi si diradano sul capo del premier avvocato del popolo e, dopo lo tsunami delle europee, sull’alleanza giallo-blu dei penta-stellati di Luigi di Maio e dei leghisti di Matteo Salvini torna il sereno (o poco nuvoloso) Segui su affaritaliani.it

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Federer avanti due set a zero con Mayer - a seguire Nadal. Big match Tsitsipas-Wawrinka. Vondrousova - Konta e Martic nei quarti : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con l’ottava giornata. Cominciano gli ottavi di finale sotto la Tour Eiffel: è la giornata della parte bassa di tabellone. Roger Federer, reduce dalla vittoria #400 in carriera negli Slam, continua il suo percorso contro giocatori alla portata. Infatti, nel quarto turno sfiderà Leonardo Mayer, autore di un ottimo torneo sin qui, in cui ha battuto anche lo ...

Matteo Salvini mette Luigi Di Maio all'angolo : "Governo - avanti solo con uno choc fiscale" : Anche a margine della festa della Repubblica, al termine della parata militare del 2 giugno, si parla del futuro del governo. E a parlarne è Matteo Salvini, il leader della Lega uscita trionfatrice dalle elezioni Europee. "Il governo va avanti se mantiene l'impegno di tagliare le tasse, presto e ben

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Feltre-Croce d’Aune) : Pello Bilbao si aggiudica la frazione dolomitica davanti a Landa e Ciccone : La ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato uno spettacolo di assoluto valore e ha visto infiammarsi in maniera spettacolare la battaglia tra gli uomini di classifica. Sulla salita verso Croce d’Aune il terzetto composto da Richard Carapaz (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Mikel Landa (Movistar) ha staccato gli avversari diretti per il successo finale, ma la vittoria di giornata è andata allo ...

VIDEO Tony Arbolino conquista la pole position GP Italia Moto3 : highlights e sintesi - un italiano davanti al Mugello : Tony Arbolino ha conquistato la pole position nel GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro Italiano ha timbrato il miglior tempo nelle qualifiche e domani scatterà davanti a tutti col sogno di conquistare la vittoria al Mugello. L’alfiere della Snipers Honda ha inflitto quasi sette decimi a Gabriel Rodrigo, in prima fila scatterà anche Lorenzo Dalla Porta. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 1-2 - ligure avanti dopo un tie-break incertissimo ma sotto di un break nel secondo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Nadal vince anche il secondo set. Federer va al quarto turno. Paire e Nishikori agli ottavi : Muguruza avanti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...