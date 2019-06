Scontro Conte-Garavaglia | è rottura su sblocca cantieri e codice appalti

Governo - l’ultima mediazione Conte. E’ Scontro sulla lettera a Bruxelles : Il premier Giuseppe Conte parla di "scorie della campagna elettorale che vanno smaltite" ma la tensione nella maggioranza e nel Governo non accenna a diminuire all'indomani dell'esito delle Europee. E allora il presidente del Consiglio, nell'annunciare un vertice lunedi', sembra fissare un 'timing' ben preciso. Un'ultima mediazione: se nel giro di pochi giorni le fibrillazioni non dovessero cessare e gli strappi e le fughe in avanti non ...

Dl sicurezza - Scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Decreto sicurezza bis - è Scontro. Conte al Quirinale. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Un pranzo tra Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere (a tre giorni dalle elezioni Ue) del Decreto sicurezza rinviato nell'ultimo Cdm e di svariati altri...

Scontro in Cdm sul dl sicurezza bis - Conte frena : "Criticità Colle" | Salvini : "Spiegazioni" | Poi il rinvio : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia

Fumata nera per Dl sicurezza - Scontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : Muro contro muro sul decreto sicurezza in Consiglio dei ministri. Giuseppe Conte e Matteo Salvini vanno allo scontro e, dopo un Cdm di circa tre ore, alla fine sia l'esame del decreto sicurezza sia quello del decreto famiglia vengono rinviati, in un clima di costante tensione. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Matteo Salvini, ha avviato l'esame di un decreto-legge che introduce ...

Lo Scontro sul decreto sicurezza. Conte : criticità segnalate dal Colle : Il vicepremier Salvini chiede chiarimenti. Il duello nella notte, poi la mediazione: rinvio anche delle misure per la famiglia

Cdm rinviato dopo lo Scontro - Conte : «Dubbi del Colle su Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali» : Esile tregua dopo il muro contro muro sul Decreto sicurezza bis nel lungo Consiglio dei ministri sospeso a mezzanotte e mezzo e quindi rinviato quando sembrava che si proseguisse ad oltranza....

Scontro sul Decreto sicurezza bis in Cdm - Conte : “Criticità espresse anche dal Colle” : Tensioni in Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis, che porterà probabilmente a un rinvio dell'approvazione del provvedimento. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sollevato alcuni dubbi, sottolineando come "criticità" siano state espresse anche dal Colle. E Matteo Salvini replica: "Attendo di capire quali".Continua a leggere

Scontro Lega-M5S - Giorgetti : “Giuseppe Conte tifa Movimento”. La risposta : “Accusa gravissima” : Questa sera alle 20:30 ci sarà il Consiglio dei ministri in cui si parlerà del decreto sicurezza bis. L'incontro, annunciato dal presidente Giuseppe Conte, sembra una resa dei conti tra i due partiti della maggioranza che continuano a litigare pubblicamente. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, ha accusato il presidente del Consiglio di non essere imparziale.Continua a leggere

Palazzo Chigi : "I ministri tengano i toni giusti - Conte coordina" | Famiglia e sicurezza - nuovo Scontro M5s-Lega : Fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito la posizione del premier Giuseppe Conte sulle ultime polemiche politiche. "Il Presidente del Consiglio Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando"

Decreti Sicurezza e Famiglia verso il rinvio - stallo governo : Salvini e Conte allo Scontro : È lo scontro, l'ennesimo. Ma il baratro sembra ormai a un passo e alle urne manca ancora una settimana. Anche oggi si alza il livello di scontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca «In Consiglio Scontro civile» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». Il Movimento alza ancora lo scontro. La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

