Nations League calcio 2019 | Final Four | programma | orari e tv di semifinali e finali

(Di lunedì 3 giugno 2019) Si concluderà questa settimana la prima edizione della UEFA2018-, il prestigioso torneo calcistico che ha preso il via lo scorso settembre e che ha messo di fronte tutte le formazioni nazionali europee suddivise in quattro leghe sulla base del ranking. Lesono riservate alle quattro squadre che hanno chiuso al primo posto nei quattro gironi della Lega A e si svolgeranno in Portogallo. La prima semie metterà di fronte Portogallo e Svizzera e si svolgerà mercoledì 5 giugno, mentre la seconda andrà in scena giovedì 6 giugno e vedrà affrontarsi Olanda ed Inghilterra. Nella giornata di domenica 9 giugno si disputeranno sia lae per il terzo posto, sia lae per decretare il vincitore del titolo. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva da Mediaset e dalla Rai secondo la seguente suddivisione: Portogallo-Svizzera e lae per il terzo ...

