Meteo, Italia divisa in due: 30 gradi al nord, ancora piogge al sud (Di lunedì 3 giugno 2019) Sarà un'Italia quasi divisa in due dal punto di vista Meteorologico e climatico quella che vedremo nelle prossime ore. Con l'intensificarsi degli effetti dell'anticiclone delle Azzorre al nord e al Centro con relative ore di sole e caldo, infatti, avremo contemporaneamente anche un persistenza di instabilità Meteo al sud dove invece assisteremo a improvvisi scrosci di pioggia e anche locali temporali. Tutta colpa di una circolazione ciclonica che da giorni si è stabilizzata tra Mar Ionio e Adriatico richiamando continue perturbazioni sul centro sud della Penisola e in particolare sulle zone interne e appenniniche. Nel dettaglio, per questo inizio di settimana al centro nord e sulla Sardegna avremo quindi giornate di sole spendente e una nuova impennata delle temperature che arriveranno anche a trenta gradi mentre al sud persisterà la fase di instabilità con temperature ancora al di sotto della norma. Una situazione che però è destinata mutare a metà settimana quando finalmente farà la sua la prima incursione l’anticiclone nord africano portando anche al centro sud tempo stabile temperature in rialzo



