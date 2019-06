La data di uscita di The Surge 2 potrebbe essere stata svelata

La Xbox One S di Fortnite v(i)ola nei negozi - prezzo e data di uscita della console speciale : Dopo un lungo susseguirsi di rumor incontrollati, la Xbox One S di Fortnite è finalmente realtà. Ad annunciarlo ufficialmente è la stessa Microsoft sul suo sito ufficiale, che ha quindi alzato il sipario su tutti i dettagli per questa edizione speciale della sua console di ultima generazione. console che, dalla particolare colorazione viola, omaggia il fenomeno multiplayer di Epic Games, ispirandosi in particolare alla Tempesta Viola del ...

Il Re Leone - grande attesa per il nuovo film Disney : data di uscita e cast : Il Re Leone: quando il nuovo film Disney approda al cinema questa estate grande attesa per il nuovo film Disney, Il Re Leone del regista Jon Favreau. La pellicola porterà gli spettatori in un lungo viaggio nella savana africana, proprio dove nascerà un nuovo re. Il cartone originale, ricordiamo, è uscito nell’anno 1994 e ha […] L'articolo Il Re Leone, grande attesa per il nuovo film Disney: data di uscita e cast proviene da Gossip e ...

Calabria - 4 speleologi bloccati nell’Abisso del Bifurto : sono stati sorpresi da ondata improvvisa che rende impossibile l’uscita : sono stati sorpresi da un’ondata improvvisa mentre si trovavano all’interno della grotta Abisso del Bifurto e non riescono più a uscire. sono bloccati da ore, quattro speleologi italiani nella cavità che si trova in provincia di Cosenza. A dare l’allarme attorno alle 16.30 è stato un quinto membro del gruppo che è riuscito ad uscire dall’abisso pochi istanti prima dell’onda. Sul posto stanno operando diverse squadre ...

Le wrestler di Glow 3 sbarcano a Las Vegas quest’estate : foto - video teaser e data d’uscita su Netflix : Glow 3 arriverà su Netflix il 9 agosto: la curiosa serie che segue le vicende di una compagnia di wrestling al femminile, ora in scena in una nuova sede a Las Vegas, prosegue con le protagoniste impegnate a lottare sia sul ring che nella vita reale. La serie creata da Liz Flahive e Carly Mensch in esclusiva per Netflix racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice alle prese con infiniti provini e audizioni senza successo, che ...

Call of Duty Modern Warfare : data di uscita - Screenshot - dettagli e Gameplay Trailer in Italiano : Preparatevi a entrare in azione, Modern Warfare è tornato! Le serie più celebrata di Call of Duty farà il suo attesissimo ritorno il 25 ottobre, quando Call of Duty: Modern Warfare verrà lanciato, offrendo un’esperienza potente e reinventata dalle fondamenta. Il nuovo titolo, pubblicato da Activision e sviluppato da Infinity Ward, coinvolge i giocatori in un conflitto Moderno, in cui le decisioni prese in ...

Destiny Connect Tick Tock Travelers : data di uscita per PS4 e Nintendo Switch : NIS America è fiera di annunciare che Destiny Connect: Tick-Tock Travelers arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 25 ottobre in Europa e l’1 novembre in Oceania! Quando la città di Clocknee celebra l’avvento di un nuovo millennio, il tempo si ferma improvvisamente e appare un’orda di macchine animate ostili. Spetta a una giovane ragazza di nome Sherry, al suo amico Pegreo e ad Isaac, il ...

Nomi commissari esterni maturità 2019 : data uscita in segreteria a breve : Nomi commissari esterni maturità 2019: data uscita in segreteria a breve Ultime notizie sui Nomi dei commissari esterni che presenzieranno all’esame di maturità 2019. Gli studenti che quest’anno faranno l’esame di Stato attendono infatti con ansia e molta curiosità l’ufficializzazione dei Nomi dei docenti esterni, notizia che li porterà sui gruppi Facebook dedicati (o altrove, ognuno secondo il proprio metodo) per ottenere informazioni su ...

L'edizione fisica Deluxe di Mutant Year Zero : Road to Eden ha una data di uscita tra anatre - cinghiali e alci mutanti : Mutant Year Zero: Road to Eden è ambientato dopo una guerra nucleare che ha profondamente segnato la Terra e ha quasi sterminato l'umanità, almeno quella che conoscevamo. Dalle ceneri della guerra sono nati infatti Mutanti di varia natura, sia umani come Selma che dai tratti animali come Dux e Bormin ma non solo.Erano queste le premesse di un particolare strategico con elementi RPG e stealth che nella nostra recensione abbiamo lodato per più di ...

Death Stranding : data di uscita - Gameplay Trailer e tutte le Edizioni del gioco : Sony e Kojima Productions sono liete di annunciare che Death Stranding sarà finalmente disponibile a partire dall’8 Novembre 2019 su Playstation 4, a seguire tutti i contenuti delle varie Edizioni del gioco Death Stranding: tutte le Edizioni del gioco Il gioco sarà disponibile nelle Edizioni Standard, Speciale, Deluxe Digitale e Collezione. Coloro che prenoteranno il gioco riceveranno i seguenti Bonus da utilizzare in ...

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di uscita ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

Death Stranding : annunciata la data di uscita in uno spettacolare trailer con scene di gameplay! : Finalmente possiamo dare uno sguardo al nuovissimo trailer di Death Stranding, condiviso dal canale Twitch di PlayStation pochissimi minuti fa.Il trailer mostra in particolar modo alcune scene di combattimento e ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche ed abilità che il protagonista, Sam, potrà utilizzare nell'arco della storia.Ma la cosa più importante e che tutti aspettavano è certamente la data di uscita. Death Stranding ...

Death Stranding - possibile data di uscita : Dopo una continua serie di tentativi di approfondimenti su quella che è la data di uscita di questo nuovo titolo, pare che Antonio Fucito, meglio conosciuto sulla comunità di Twitter con il nome di Tanzen, sia riuscito ad ottenere dallo sviluppatore la possibile data di uscita di questo nuovissimo titolo che andrà ad arricchire la vastissima collezione delle esclusive PlayStation. La data, a quanto pare, dovrebbe aggirarsi attorno all’8 ...

Prime bufale sul sistema operativo Huawei : vittime la data di uscita e la comparativa con Android : E anche al sistema operativo Huawei doveva capitare, proprio perché argomento molto dibattuto in questi giorni: le Prime bufale hi-tech hanno cominciato a circolare proprio in riferimento al nuovo OS proprietario della società cinese. Dunque va fornito ai nostri lettori un doveroso debunking proprio per chiarire cosa sia vero e cosa no per la nuovissima esperienza software. Partiamo dalla dalla data di uscita effettiva del sistema ...

L’emozionante Sea of Solitude di EA ha una data di uscita ufficiale su PS4 - Xbox One e PC : Dopo lo sport virtuale di FIFA 19, oggi Electronic Arts annuncia anche che Sea of Solitude, il nuovo titolo d'avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal prossimo 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of Solitude viene descritto come un'esperienza emozionale, che si addentra nell'animo di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata. Starà a noi ...