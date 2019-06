Corleone | ciclista di Partinico cade e sbatte la testa | è grave | trasportato il

direttasicilia

(Di lunedì 3 giugno 2019) E’ caduto mentre percorreva la strada trae Prizzi, ora si trova in ospedale in prognosi riservata. Si tratta di G.R., residente a. L’uomo, di 50 anni, stava attraversando in bicicletta la strada statale 118 che collega i due paesi delse, quando una volta giunto in contrada Margi, per cause che sono da accertare, è cadutondo violentemente il capo per terra. Ilè statoin gravi condizioni all’ospedale dei Bianchi di, il più vicino. Poi è statoin elisoccorso al Civico di Palermo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso. L'articolodila, èil elisoccorso a Palermo proviene da Diretta Sicilia.

palermo24h : Ciclista sbalzato dal sellino, violenta caduta sulla statale a Corleone - PalermoToday : Ciclista sbalzato dal sellino, violenta caduta sulla statale a Corleone -