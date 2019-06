Concorsi Agenzia del Demanio | Università e Cnr | inoltro cv entro giugno-luglio

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Al momento, alcuni enti pubblici come l'del, il Consiglio nazionale delle ricerche e varieitaliane hanno aperto nuovi bandi di concorso, per l'assunzione di ulteriori risorse altamente preparate da sistemare in numerose città d'Italia. Bandi di concorso aL'delha promosso un concorso pubblico, per la copertura di un posto con la mansione di tecnico di direzione regionale, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato e da posizionare nell'area di Milano (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti: laurea in ingegneria civile ed edile; laurea in architettura; diviene fondamentale avere l'abilitazione all'esercizio della professione da minimo tre anni; saper usare il pacchetto office; si richiede l'abilitazione alla conduzione di automezzo, patente di categoria B. La domanda di adesione deve ...

