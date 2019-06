Brescia - non pagano affitto : stranieri sfrattati aggrediscono 20enne : Gli stranieri sono tornati indietro qualche ora dopo, per riconsegnare alla proprietaria le chiavi dell'appartamento ed alcuni oggetti che avevano rubato al suo interno Federico Garau ? Luoghi: Brescia

Crimi : non potrò essere presente ma mio cuore è a Brescia : PIAZZA DELLA LOGGIA. Crimi: CON IL cuore A Brescia / FOTO Roma – “Oggi a Brescia si commemora la strage di Piazza della Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974. Anche quest’anno non potro’ essere presente alle celebrazioni, e me ne dolgo. Chiedo scusa ai miei concittadini, ma sono impegnato a Roma e devo seguire i lavori delle commissioni riunite sul decreto Sblocca Cantieri, per la parte relativa alla ricostruzione post ...

Budel dal Brescia alla FeralpiSalò : ora è il vice di Zenoni : Alessandro Budel il nuovo tecnico in seconda della FeralpiSalò . La presenza dell'ex giocatore del Brescia, e compagno di squadra del nuovo tecnico gardesano nel Parma nella prima metà della stagione ...

Brescia - Cellino : "Tonali non si tocca. Ci attrezzeremo per la Serie A" : Qui c'è tanta politica nel calcio, Coni, Federazione, e tanti problemi. A Brescia mi sono ambientato in fretta, il calcio bisogna saperlo fare ed io ho imparato. Non tutti hanno la mia esperienza", ...

Brescia - Cellino blinda Tonali : "Non lo cedo" : Notizia che, al momento, Massimo Cellino smentisce seccamente attraverso i microfoni di "Radio Anch'io Lo Sport": "Tonali - dice il numero uno delle Rondinelle - ha bisogno di crescere, Brescia è il ...

Brescia - Cellino non ha dubbi : “Corini ha un contratto e resta con noi. Tonali? E’ un mezzo marziano” : Il presidente del Brescia si è soffermato su Corini e Tonali, tessendo le lodi del centrocampista già convocato in Nazionale “Il calcio italiano è difficile e restare in A è sempre un’impresa ma cercheremo di attrezzarci. Il calcio italiano l’ho trovato a un livello molto basso e con pochi soldi, c’è tanta politica nel calcio e tanti problemi“. Sono le parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, con il ...

Cellino : 'Non vendo Tonali. Brescia è il posto migliore per crescere' : Massimo Cellino , presidente del Brescia neo-promosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio anch'io Lo Sport su Radio Rai per commentare il futuro del club lombardo. TONALI - 'Tonali ha bisogno di crescere, Brescia è il posto migliore per farlo. A chi lo paragono? Mi ricorda Falcao. Un giocatore ...

Il Brescia non fa la festa alla Cremonese - : Derby lombardo in scena allo 'Zini', che registra il record di presenze stagionale, circa 11.840 spettatori, di cui 3.000 Bresciani,: le rondinelle sono già matematicamente in A, mentre la Cremonese è ...

Serie B - il Brescia non sbaglia contro l'Ascoli e vola in Serie A : Brescia - È festa promozione allo stadio Rigamonti. Il Brescia vince 1-0 l'Ascoli e si regala la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo in virtù del pareggio interno del Palermo contro lo ...

Cars & Coffee Brescia 2019 : non solo supercar - allo spettacolare evento anche una proposta di matrimonio [GALLERY] : Al Cars & Coffee Brescia 2019 oltre 300 DreamCars e migliaia di appassionati si sono ritrovati per un altro grande successo internazionale targato Cars & Coffee Family Sabato 6 Aprile, è andato in scena il primo Cars & Coffee – The Drive, un’esperienza di guida che ha accompagnato i Drivers in un percorso indimenticabile attraverso la suggestiva Strada della Forra. Definita da Winston Churchill come l’«ottava meraviglia ...

Basket - i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Tonut e De Nicolao decisivi per Venezia - un super Abass non basta a Brescia : Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket. Stefano Tonut/Andrea De Nicolao: importante vittoria di Venezia, che risponde ai successi di Milano e Cremona. Due punti che permettono ai veneti di mantenere la scia dell’Olimpia e nello stesso tempo di tenere a distanza la Vanoli. Un successo arrivato al supplementare dopo una bella battaglia contro Cantù, nella quale si sono messi in luce ...

Zanotti torna a Brescia : "Se non fosse stato pagato un riscatto non sarei qui" : L'imprenditore rapito in Siria nel 2016 racconta la prigionia nelle mani di militanti di Al Qaeda e la fine di un incubo